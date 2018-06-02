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Deniz Baykal'ın kızı seçim çalışmalarına katıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANKARA'da tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Antalya'da seçim çalışmalarına katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili...

Deniz Baykal'ın kızı seçim çalışmalarına katıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANKARA'da tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Antalya'da seçim çalışmalarına katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile milletvekili adayı Cavit Arı, Kepez ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptı. Budak ve Arı'ya, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle halen tedavisi süren CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da eşlik etti.
Çetin Osman Budak, partisinin Antalya'dan birinci sıra milletvekili adayı Deniz Baykal'ın Ankara'daki tedavisinin halen devam ettiğini bu nedenle seçim çalışmalarına katılamadığını vurguladı. Baykal'ın yürüteçlerle yürümeye başladığını ve yeni dönemde mecliste yemin törenine katılacağını anlatan Budak, Deniz Baykal'ın yerine, rahatsızlığından bu yana yanından bir gün dahi ayrılmayan kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın katıldığını ifade etti.
Kepez bölgesinde sanayi esnafını ziyaret eden Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumunu soranlara "Babam gayet iyi, sağolun" diye yanıt verdi.
FİZİK TEDAVİ İÇİN BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandıktan sonra uzun süre İbn-i Sina Hastanesi'ne tedavi gördü. Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gören Baykal, ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Almanya'da 2,5 ay kaldıktan sonra 20 Mart'ta yurda dönen Baykal, GATA'da tedaviye alındı. Deniz Baykal, 2 hafta önce Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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