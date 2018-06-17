Deniz altında makyajla kadına şiddete dikkat çekti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bir dalış okulunda görevli Yıldız Alemdar, deniz altında makyaj yaparak, kadına şiddete dikkat çekti.

Antalya'daki dalış okulunda görevli Yıldız Alemdar, deniz altında ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar'ın eşi Yıldız Alemdar, dalgıç kıyafetleri giyip, tüple falezlerde denize daldı. Alemdar, yanına makyaj uzmanı da alarak, 15 metre derinlikte makyaj yaptırdı. Dudağına kırmızı ruj sürdüren Alemdar, tüpün oksijen başlığını ağzından çıkardığında kısa süre zorlandı. Daha sonra saçlarını eliyle tarayıp, düzelten Alemdar, bu kez göz kalemiyle göz makyajı yaptırdı.

Kadınların hiçbir yerde bakımını aksatmaması gerektiğini belirten İsa Alemdar, "Biz kadınlar için makyaj yapmanın yeri ve zamanı yoktur. Denizin dibinde, bazen de binlerce metre yukarıda uçak ya da paraşütte kadın her zaman kadındır. Kadına şiddete, kadına karşı her türlü olumsuz eyleme karşıyız" dedi.

FOTOĞRAFLI