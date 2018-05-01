Deniz altında Atatürk portresi yaptı

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan ressam Turgut Kahraman, deniz altında 10 metre derinlikte yağlı boya tekniğiyle Atatürk portresi çizdi.

Yeni Mahalle'de bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Festivali ve sanat günleri kapsamındaki etkinliklerde dalış yapan ressam Turgut Kahraman, yağlı boya tekniği ile 50X70 santimetre ebadında Atatürk portresi çizdi. Dalgıç elbiselerini giyen, yanına tuval, fırça, spatula ve boya tüplerini alarak dalan Kahraman, portreyi yaklaşık 30 dakikada tamamladı. Festival ve sanat günleri kapsamında Türkiye'ye 14 ülkeden gelen 30 sanatçının izlediği performans, büyük ilgi gördü. Festivali organize eden ressam Turgut Kahraman, misafir sanatçılarla bu deneyimi paylaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kahraman, "Yurt dışından gelen sanatçı dostlarımız, ülkemizle, festivalle ilgili gördükleri, tanık oldukları her şeyi sosyal medyadan yayınlıyorlar. Ben de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini denizin 10 metre altında çizerek onlara paylaşacakları güzel bir olanak sundum. Çok güzel bir deneyim oldu. Portreyi çizmek zor oldu, akıntı vardı, tuvali, boyaları tutmakta zorlandım" dedi.



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