Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Deniz altında Atatürk portresi yaptı

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan ressam Turgut Kahraman, deniz altında 10 metre derinlikte yağlı boya tekniğiyle Atatürk portresi çizdi. Yeni Mahalle'de bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Festivali ve sanat günleri kapsamındaki etkinliklerde...

Deniz altında Atatürk portresi yaptı
İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan ressam Turgut Kahraman, deniz altında 10 metre derinlikte yağlı boya tekniğiyle Atatürk portresi çizdi.
Yeni Mahalle'de bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Festivali ve sanat günleri kapsamındaki etkinliklerde dalış yapan ressam Turgut Kahraman, yağlı boya tekniği ile 50X70 santimetre ebadında Atatürk portresi çizdi. Dalgıç elbiselerini giyen, yanına tuval, fırça, spatula ve boya tüplerini alarak dalan Kahraman, portreyi yaklaşık 30 dakikada tamamladı. Festival ve sanat günleri kapsamında Türkiye'ye 14 ülkeden gelen 30 sanatçının izlediği performans, büyük ilgi gördü. Festivali organize eden ressam Turgut Kahraman, misafir sanatçılarla bu deneyimi paylaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kahraman, "Yurt dışından gelen sanatçı dostlarımız, ülkemizle, festivalle ilgili gördükleri, tanık oldukları her şeyi sosyal medyadan yayınlıyorlar. Ben de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini denizin 10 metre altında çizerek onlara paylaşacakları güzel bir olanak sundum. Çok güzel bir deneyim oldu. Portreyi çizmek zor oldu, akıntı vardı, tuvali, boyaları tutmakta zorlandım" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314