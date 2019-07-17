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Denetimli serbestlik yükümlülerinden Şehitler Abidesi'nde temizlik

ÇANAKKALE'de denetimli serbestlikten faydalanan 17 yükümlü, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, Şehitler Abidesi çevresinde temizlik yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, Çanakkale...

Denetimli serbestlik yükümlülerinden Şehitler Abidesi'nde temizlik
ÇANAKKALE'de denetimli serbestlikten faydalanan 17 yükümlü, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, Şehitler Abidesi çevresinde temizlik yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde dün 57'nci Piyade Alay Şehitliği'nde denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, bugün de Şehitler Abidesi'nde devam etti. Denetimli serbestlikten faydalanan 17 yükümlü, Şehitler Abidesi çevresinde temizlik yaptı. Etkinliğe Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak da katıldı.
Şehitler Abidesi'nde temizlik yapan yükümlülere  teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, "Haklarında kamu yararına çalışma tedbiri verilen denetimli serbestlik yükümlülerimiz tarafından bu tarihi ve manevi mekanda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yapıldı" dedi. Böylesine anlamlı bir mekanda yine çok anlamlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise şunları söyledi: "Çanakkale hepimizin ve Türk milletinin ortak değeri. Burada herkesin mutlaka bir payı ve emeği vardır. Toplumun bütün katmanında her insanımız Çanakkale'de kendine ait bir parça buluyor. Bugün de tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma sonucunda anlamlı bir sonuç ortaya çıktı. Özellikle kamu yararlı bir işte çalışma sonucu hükmedilen mahkeme kararlarının tarihi alandaki şehitliklerde tercih edilmesi örnek de olacaktır."
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