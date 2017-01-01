Demreli üretici, yeni yılı don nöbetinde karşıladı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki üreticiler, yeni yılı seralarında don nöbeti tutarak karşıladı.

Demre merkez ile Beymelek, Köşkerler, Kapaklı, Çevreli, Gürses, Davazlar ve Yavu mahallelerindeki sera üreticileri, dün akşam hava sıcaklığının düşmesi sonrası ürünlerinin zarar görmemesi için serada nöbet tuttu. Sıcaklığın 1-2 dereceye kadar düştüğü bölgede seralardaki sobaları yakarak ürünlerini korumaya çalışan üreticiler, yeni yılı da serada çalışarak ve soba üstünde kestane pişirerek karşıladı. Üreticilerin don nöbeti sabah saatlerine kadar sürdü. Sera üreticisi Yalçın Kaplan, "Yeni yılı seralarda soba yakarak karşılıyoruz. Maalesef bizim kaderimiz bu. Yeni yılın sürprizi bize bu oldu" dedi.

Eniştesi Ramazan Özbek ile birlekte serada don nöbeti tutan Murat Göktaş, "Saat 24.00'a yaklaşıyor. Herkes bir yerde, bir şekilde eğlenirken, yeni yılı kutlarken, biz burada hava çok soğuk olduğu için sobaları yakarak, seralarımızı ısıtarak, mahsullerimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni yılı böyle kutluyoruz. Üretici kardeşlerimizin kaderi bu" diye konuştu.

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