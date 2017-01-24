Demre'de turistler tekne turuna çıktı, denize girdi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde tekneyle tura çıkan yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 18 dereceye yükseldiği Demre'ye tatil için gelen yerli ve yabancı tatilciler, yatla Kekova'da tura çıktı. Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya açılan turistler yazdan kalma bir gün yaşadı. Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezen turistler, teknedeki camlı bölmeden denizin altını gözlemledi. Verilen molada suyun güzelliğine dayanamayan iki tatilci denize girdi. Bazı turistler ise tekne önünde güneşlendi.

Denize giren tatilcilerden Muhammet Can Kucur, "Demre'de yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece. Ben de bu güzel havaya dayanamayarak denize atladım. Yaklaşık yarım saat yüzdüm. Deniz bir harikaydı. Soğuktan üşüyenler Demre'ye gelebilir" dedi.

Kucur gibi denize giren Rus Andrey Seleznev, "Hava bugün harika. Benim için yaz. Kış ortasında denizde yüzmek benim için hayal edilemeyecek bir anı. Türkiye'ye tatile gelmekten çok mutluyum. İlk kez geldim. Ama artık tüm tatillerimi ailemle birlikte Türkiye'de geçireceğim" diye konuştu.

Rus Galina Kletsova da "Türkiye'ye 15'inci kez gelişim. Artık benim ikinci vatanım Türkiye. Şu havaya, güneşe ve denize bakın. Burada tatil yapmak bir ayrıcalık olsa gerek. Rus arkadaşlarıma sesleniyorum. Bırakın Mısır'ı, başka ülkeyi, tatile Türkiye'ye gelin" dedi.

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