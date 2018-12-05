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Demre'de şiddetli yağış seralarda zarara yol açtı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde etkili olan yağış seralarda su baskınlarına neden oldu. Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, 30 dönüme yakın serada zarar olduğunu belirterek, "Afet mevsimi geldi. Seralarına sigorta yaptırmayan vatandaşlar lütfen...

Demre'de şiddetli yağış seralarda zarara yol açtı
ANTALYA'nın Demre ilçesinde etkili olan yağış seralarda su baskınlarına neden oldu. Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, 30 dönüme yakın serada zarar olduğunu belirterek, "Afet mevsimi geldi. Seralarına sigorta yaptırmayan vatandaşlar lütfen yaptırsın" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alan Demreli sera üreticileri dün gün boyu elinde kürekle seralarını bekledi. Çevreli Mahallesi'nde sürekli yağan yağmur sonrası bazı seraları su bastı. Yağışın durmasıyla vatandaş seralardaki suyu boşalttı. Yağışın aralıklarla yağması, seralara daha fazla suyun girmesini önledi. Seraların yanında bulunan arazilerde biriken su, seraların beton duvarlarının yüksekliği sayesinde zarara yol açmadı. Demre merkezindeki ara sokaklarda bazı seralara kısmen de olsa su girdi. Yağışın ara vermesiyle tehlike geçti ve buralarda da vatandaşlar suyun içine girerek kapanan kanalları açtı.
Turistik Üçağız Mahallesi'nde ise dereden taşan su mahallenin meydanına doldu. Aniden gelen sel korkuya neden olurken, yağışın durmasıyla sel de hızını kaybetti ve zarara yol açmadı.
UCUZ ATLATILDI
Çevreli Mahallesi'ndeki seraları inceleyen Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Yağışın aralıklı ve ağır ağır yağması üreticilerimizin zararı ucuz atlatmasını sağladı. Bazı seralara su girdi ama zarar çok değil. Çevreli Mahallesi'nde 30 dönüme yakın serada zarar var. Ama yağışın durması, vatandaşın hazırlıklı olmasıyla ucuz atlatıldı. Ancak afet mevsimi geldi. Seralarına sigorta yaptırmayan vatandaşlar lütfen yaptırsın" dedi.

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