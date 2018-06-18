Demre'de dolu, tarladaki karpuzu da vurdu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde önceki gün etkili olan dolu yağışı, tarlada hasadı bekleyen tonlarca karpuza zarar verdi.

Demre'de önceki gün sabah başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Kapaklı, Çevreli, Köşkerler, Beymelek, Gürses ve Yuva mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü. Bölgedeki bir evin de tavanı ile çatısı, dolu ve rüzgar nedeniyle çöktü. 6 mahallede etkili olan dolu ilk belirlemelere göre toplam 939 dönüm kapalı sera alanında zarara neden oldu.

KARPUZ TARLASINI VURDU

Dolunun Köşkerler Mahallesi Dere mevkiindeki karpuz tarlasına da zarar verdiği belirlendi. Hamza Kaya'ya ait 20 dönümlük karpuz tarlasındaki karpuzların çoğunluğu dolu nedeniyle çatladı ya da yara aldı.

'SİGORTAM DA YOKTU'

Hamza Kaya, "Birden başlayan dolu ceviz büyüklüğünde 15 dakika yağdı. Karpuzların çoğunu ortasından çatlattı. Geri kalanları ya deldi ya da yaraladı. Tarlada bir hafta içinde toptan satacağım, olgunlaşmış durumda yaklaşık 110 ton karpuz vardı. Tamamı yok oldu. Kilosunu toptan 1 liradan satsam en aşağı 100 bin lira alacaktım. Tüm emeğim gitti. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sigortam da yoktu. Devletimden yardım bekliyorum" dedi.

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