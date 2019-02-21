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Demre'de denizde uçurtma sörfü yaptı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde oturan Yusuf Yıldırım (26), Çayağzı Sahili'nde uçurtma sörfü (kitesurf) yaptı. Bölgede bu sporu yaygınlaştırmak istediğini söyleyen Yıldırım, "Bazen denizde 5- 6 saat boyunca 30- 35 kilometre yol yapıyorum"...

Demre'de denizde uçurtma sörfü yaptı
ANTALYA'nın Demre ilçesinde oturan Yusuf Yıldırım (26), Çayağzı Sahili'nde uçurtma sörfü (kitesurf) yaptı. Bölgede bu sporu yaygınlaştırmak istediğini söyleyen Yıldırım, "Bazen denizde 5- 6 saat boyunca 30- 35 kilometre yol yapıyorum" dedi.
Demre'de oturan, sörfçünün beline bağladığı 18- 20 metre uzunluğundaki ipin ucunda bulunan uçurtmanın etkisiyle su üzerinde sörf tahtasıyla hareket etmesi ve havalanarak çeşitli hareketler yapmasına olanak sağlayan uçurtma sörfünü yapan Yusuf Yıldırım, bölgede bu sporu yaygınlaştırmaya çalışıyor. Dün de Çayağzı Sahili'nde uçurtma sörfüyle akrobatik hareketler yapan Yusuf Yıldırım, ilgi çekti.
Uçurtma sörfünü herkese tavsiye ettiğini belirten Yusuf Yıldırım, "Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Bütün vücudu çalıştırıyor. İnsan spor yaparken her şeyi unutuyor. Stres atmanın en güzel yöntemi. Bazen denizde 30- 35 kilometre yol yapıyorum. Günde genelde 5- 6 saat bu sporu yapıyorum. Öğrenmek isteyenlere de eğitim vermek istiyorum. Yeterli rüzgar olduktan sonra her mevsim yapılabilir. Kış mevsimi bu spor için daha uygun" dedi.

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