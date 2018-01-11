türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
İstanbul'da henüz kar yok kış lastiği cezası var
Sürücüleri şoke eden ceza... Kar...
Şehit karı-kocanın köylüleri korucu oldu
Mezarları 27 yıl sonra şehitliğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...

Demre'de ağaçlar çiçek açtı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 1 haftadır etkili olan sıcak hava dolayısıyla ağaçlar çiçek açtı. Demre'de deniz seviyesinden 150 metre yükseklikteki Karabucak Mahallesi'nin Sura mevkiinde bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının son...

Demre'de ağaçlar çiçek açtı
ANTALYA'nın Demre ilçesinde 1 haftadır etkili olan sıcak hava dolayısıyla ağaçlar çiçek açtı.
Demre'de deniz seviyesinden 150 metre yükseklikteki Karabucak Mahallesi'nin Sura mevkiinde bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının son 1 haftada 20 derece civarında seyrettiği bölgedeki yabani badem ağaçları renk renk çiçek açtı. Yabani bademler beyaz ve pembe çiçeklerle donanmış durumda. Limon ve portakal ağaçları da bembeyaz çiçek açtı. Aynı bölgedeki bir limon ağacını görenler kendini baharın ortasında hissediyor. Bölgede baharda açan güller de rengarenk açtı. Bölgede arı kovanları olan Durali Arıcı, "Bu kış ortasında yabani bademler açtı. Bizim arılar için şifa oldu" dedi.
Demreli Kürşat Öztürk, "Kışın ortasında baharı yaşıyoruz. Ağaçlar çiçek açtı. Soğuktan bunalan herkesi Demre'ye bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314