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Demiryolu işçileri, Mehmetçik için kampanya başlattı
SİVAS'ta demiryolu çalışanları Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Bir dua ve bir damla da bizden" sloganıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde her ay maaşlarından 100 lira kesilmesi için dilekçe verdi. Kampanya...
GENEL 17.10.2019, 16:36
SİVAS'ta demiryolu çalışanları Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Bir dua ve bir damla da bizden" sloganıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde her ay maaşlarından 100 lira kesilmesi için dilekçe verdi.
Kampanya hakkında bilgi veren Demir Yolu Makinistleri Derneği Sivas Şube Başkanı Gültekin Boğuneğmez, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak istediklerini ifade ederek, "Sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için oraya giden güvenlik güçlerimiz için başlattığımız kampanyamızda, onların ihtiyaçlarına bir damla destek olmak istedik. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi, biz demiryolu işçileri, manevi olarak her zaman desteğimizi gösterdik. Dualarımızı hiç eksik etmedik. Barış Pınarı Harekatı için dualarımızın yanında maddi destek kampanyası başlatmayı da düşündük. Biz millet olarak güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.
Daha sonra demiryolu işçileri, harekat bitene kadar maaşlarında 100 lira kesilmesi için yazdıkları dilekçeleri, Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdür Vekili Sönmez Sefercik'e teslim etti.
Kampanya hakkında bilgi veren Demir Yolu Makinistleri Derneği Sivas Şube Başkanı Gültekin Boğuneğmez, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak istediklerini ifade ederek, "Sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için oraya giden güvenlik güçlerimiz için başlattığımız kampanyamızda, onların ihtiyaçlarına bir damla destek olmak istedik. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi, biz demiryolu işçileri, manevi olarak her zaman desteğimizi gösterdik. Dualarımızı hiç eksik etmedik. Barış Pınarı Harekatı için dualarımızın yanında maddi destek kampanyası başlatmayı da düşündük. Biz millet olarak güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.
Daha sonra demiryolu işçileri, harekat bitene kadar maaşlarında 100 lira kesilmesi için yazdıkları dilekçeleri, Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdür Vekili Sönmez Sefercik'e teslim etti.
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