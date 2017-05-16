Demirtaş’ın Viranşehir'de yargılanmasına başlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan milletvekilliği düşürülen HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2013 yılında işlediği 'görevli memura hakaret ve görevi yaptırmama için direnme' suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

2013 yılı Ağustos ayında kapatılan BDP ve DTP tarafından Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da Suriyeli Kürtlere destek yürüyüşü yapılması planlandı. Valiliğin yasakladığı yürüyüş için Ceylanpınar'a gitmek isteyen aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu kalabalığa güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bunun üzerine çıkan gerginlikte grupta bulunanların taşlı saldırısına güvenlik güçleri gazla müdahale etti.

Yaşananların ardından dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü ile bazı polisler, kendilerine hakaret eden Selahattin Demirtaş hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olarak tutuklanan savcı Yusuf Balar tarafından fezleke hazırlanan Demirtaş'ın 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı.

Bugün Viranşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmayı reddeden Demirtaş'ın avukatları Muhsin Karaman ve Mustafa Vefa katıldı. Duruşmada söz alan avukatlar, sanık Demirtaş'ın salonda hazır edilmesi talebinde bulundu. Avukatların bu isteğinin davayı sürüncemede bırakma amaçlı olduğunu söyleyen savcının görüşü üzerine mahkeme başkanı talebi reddetti. Mahkeme heyeti sanık Demirtaş'ın ve şikayetçi olan ancak darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü Selami Ermiş ile polis memuru Alper Erdem'in SEGBİS ile katılmalarına karar vererek duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi.



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