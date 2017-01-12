Demirtaş'ın yargılamasının durdurulması talebi reddedildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() - EDİRNE F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılamasına Diyarbakır'da başlandı. Demirtaş'ın avukatı Mehmet Emin Aktar'ın, yargılamanın durdurulması talebi mahkemece reddedildi.

9 Eylül 2015 tarihinde bir televizyonda yaptığı açıklamada 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasına başlandı. Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk söz hakkını alan Avukat Mehmet Emin Aktar, hala milletvekili olan Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının devam ettiğini, müvekkilinin dokunulmazlığının Anayasa ve Meclis içtüzüğüne göre kaldırılmadığını, 6718 sayılı yasa ile Anayasa'ya eklenen geçici bir madde ile yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasal hükmün geçmişe dönük olarak uygulanmayacağını, bu nedenle de yargılamanın durdurulmasını istedi. Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS üzerinden hazır edilmesine karar veren mahkeme davayı erteledi.