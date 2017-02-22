Demirtaş: Bilirkişi konuşmalarım hatalı çözülmüş

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suça konu konuşmasının bilirkişi raporlarında hatalı çözüldüğünü söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen 3'üncü celsesine Edirne F tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada konuşmalarının yer aldığı bilirkişi raporuna karşı söz hakkı verilen Demirtaş, "Bilirkişi raporlarını yeni aldım. İddianameye konu konuşmam hatalı çözülmüş. Buna ilişkin bariz bir hata tespit etmiştim. Bu nedenle bilirkişi raporlarını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep ediyorum" dedi.

'YASAMA SORUMSUZLUĞU'

Duruşmada söz hakkı isteyen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, müvekkilinin yasama sorumsuzluğunun dosyada değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Grup konuşmasının çözümüne ilişkin bilirkişi raporu ve grup konuşması incelendiğinde suçlayıcı kabul edilen kelimelerin, bire bir bir gün önceki grup konuşmasında yapıldığı görülmektedir. Biz tüm Türkiye'deki dosyaların birleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.