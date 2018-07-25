Demirtaş'a hakaret davası yeniden görülecek

ANTALYA'da, sosyal medyadan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırılan Dilek Bozkurt Özgenç'in cezasının iptaline ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Antalya'da yayınlanan bir derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Özgenç, paylaşımının altına 'Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler' yorumunu yazdı. Mesaj, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Durumdan haberdar olan Demirtaş'ın avukatları, 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla Dilek Bozkurt Özgenç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Özgenç hakkında dava açıldı. Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Dilek Bozkurt Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, 'hakaret'ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verildi. Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını iyi hal nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

YENİDEN YARGILANACAK

Davanın ardından Dilek Bozkurt Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, verilen cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. Nöbetçi ağır ceza mahkemesine giden Yetişgin'in itirazı kabul edilerek Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü. Savcılık mütalaasında Dilek Bozkurt Özgenç'in paylaşımının suç unsuru oluşturmağına dikkat çekildi. Avukat Yetişgin'in itirazı da dikkate alınarak kararın iptaline karar verildi. Mahkeme, yeniden görülmesi için dosyayı Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Avukat Anıl Yetişgin, yeniden yargılamanın yakında yapılacağına dikkati çekerek, "İtirazımız karşılık buldu. Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuka ve yasalara aykırı olan kararı ortadan kaldırılmış oldu. Dilek Bozkurt Özgenç'in bu suçtan ceza alamayacağına, suç unsurunun oluşmadığına karar verildi. Dosya geri gönderildi" dedi.



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