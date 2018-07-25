Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Demirtaş'a hakaret davası yeniden görülecek

ANTALYA'da, sosyal medyadan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırılan Dilek Bozkurt Özgenç'in cezasının iptaline ve davanın...

Demirtaş'a hakaret davası yeniden görülecek
ANTALYA'da, sosyal medyadan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırılan Dilek Bozkurt Özgenç'in cezasının iptaline ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.
Antalya'da yayınlanan bir derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Özgenç, paylaşımının altına 'Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler' yorumunu yazdı. Mesaj, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Durumdan haberdar olan Demirtaş'ın avukatları, 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla Dilek Bozkurt Özgenç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Özgenç hakkında dava açıldı. Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Dilek Bozkurt Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, 'hakaret'ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verildi. Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını iyi hal nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
YENİDEN YARGILANACAK
Davanın ardından Dilek Bozkurt Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, verilen cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. Nöbetçi ağır ceza mahkemesine giden Yetişgin'in itirazı kabul edilerek Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü. Savcılık mütalaasında Dilek Bozkurt Özgenç'in paylaşımının suç unsuru oluşturmağına dikkat çekildi. Avukat Yetişgin'in itirazı da dikkate alınarak kararın iptaline karar verildi. Mahkeme, yeniden görülmesi için dosyayı Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Avukat Anıl Yetişgin, yeniden yargılamanın yakında yapılacağına dikkati çekerek, "İtirazımız karşılık buldu. Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuka ve yasalara aykırı olan kararı ortadan kaldırılmış oldu. Dilek Bozkurt Özgenç'in bu suçtan ceza alamayacağına, suç unsurunun oluşmadığına karar verildi. Dosya geri gönderildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328