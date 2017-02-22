Demirtaş'a 5 ay hapis cezası veren mahkeme 'suça eğilimli' diye ertelemedi

DOĞABAYAZIT (Ağrı), () - TBMM'de, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra 4 Kasım'da tutuklanan ve hakkında açılan toplam 31 davada ilk mahkumiyet cezasını dün Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davadan alan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 5 aylık hapis cezasının, 'suça eğilimli kişiliği ve pişmanlık göstermemesi' gerekçe gösterilerek ertelenmediği ortaya çıktı. Demirtaş hakkında 16 il ve ilçede açılan toplam 31 davadan birinde erteleme, 1'inde beraat ve 1'inde ise 5 aylık hapis cezası çıkarken, 28 davanın da devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açılan toplam 31 davada dün ilk mahkumiyet kararı çıktı. Doğubayazıt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19 Mart 2016 tarihinde Doğubayazıt İlçesi'ndeki nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a verilen 5 aylık hapis cezasının detayları ortaya çıktı.

Tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden SEGBİS yolu ile savunmasını yapan Demirtaş, yaptığı konuşmada hükümetin politikalarını uygulamalarını ve aldığı kararları eleştiri yoluyla denetleme görevini yerine getirdiğini ve bunun göz ardı edildiğini söyledi. Demirtaş, "Denetleme görevimi yerine getirirken kullanacağım üslup, izleyeceğim politika ve bu görevi layıkıyla yerine getirip getirmediğim hususu yargı tarafından denetlenmez, bunu denetleyecek yegane makam milletin kendisidir. Bunu da sandıkta oy verecek gerçekleştirir. Nasıl ben yasamanın bir üyesi olarak gidip bir adliyede bir savcının dosyasını soruşturmayı nasıl yürüttüğüne müdahale edemesem, bir savcı da benim hükümeti nasıl denetlediğime müdahale edemez. Burada doğrudan milletten aldığım temsil yetkisinden kaynaklı yasama ve denetleme yetkimize müdahaledir. Demokratik parlamenter sistemlerde güçler ayrılığı ilkesi esastır, devlet yargı, yasama ve yürütme olarak 3 erkten oluşuyor" dedi.

"SUÇA EĞİLİMLİ KİŞİLİĞİ VE PİŞMANLIK DUYMAMASI"

Mahkeme, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, suçun işleniş şekli, sanığın kastına dayalı kusurunun yoğunluğu, oluşan netice, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak Demirtaş'a önce 6 ay hapis cezası verdi, bu cezayı daha sonra 5 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a verdiği 5 aylık hapis cezasını ertelememesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını ise, 'Sanığın adli sicil kaydının ve UYAP sisteminin kayıtlı olduğu dosyalardan anlaşılan suça eğimli kişiliği, suç işlenmesindeki özellikler, sanığın işlediği suç ile ilgili herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve bu suretle tekrar suç işleyeceğine ilişkin mahkememizde kanaat oluşturması sebebiyle sanık hakkında hükmün 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesine göre ertelenmesine 50. maddesine görev Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımların çevrilmesine ve 5271 sayılı TCK'nın 231. maddesine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına' diye gerekçelendirdi.

31 DAVA, 1 CEZA, 1 ERTELEME VE 1 BERAAT

TBMM'de, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra hakkında hazırlanan fezlekeler davalara dönüştürülen ve 4 Kasım'dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri, Diyarbakır, Antalya ve Elazığ'ın da bulunduğu toplam 16 il ve ilçede 31 dava açıldı. Bunlardan 9 dava, yaptığı konuşmalarda, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mardin Midyat ilçesindeki bir davası beraat ile, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bir davası ertelenme ile sonuçlanırken, dün Ağrı Doğubayazıt ilçesindeki 1 davası ise 5 ay hapis cezası ile sonuçlandı.