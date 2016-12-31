Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

Demirköy'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/DEMİRKÖY (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'nde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede, valilik kararıyla araçların...

Demirköy'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/DEMİRKÖY (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'nde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede, valilik kararıyla araçların zincirsiz trafiğe çıkması yasaklandı.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Demirköy İlçesi son yılların en yoğun kar yağışını gördü. Dört gündür aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı güçleştirirken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, 12 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Valilik kararıyla, zincir takmayan araçların yola çıkması yasaklandı.
Karayolları ekipleri, yolları açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55