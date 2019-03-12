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Demirkazık'ta çığ altında kalan dağcı için 101 gündür arama yapılamıyor

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, olayın üzerinden 101 gün geçmesine rağmen çığ riskinin yüksek olması...

Demirkazık'ta çığ altında kalan dağcı için 101 gündür arama yapılamıyor
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, olayın üzerinden 101 gün geçmesine rağmen çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yapılamıyor.
Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, dağcını çığ altında kaldığı bölgede hala yoğun kar olduğunu belirterek, "Bu bölgede Haziran ayına kadar kar olur” dedi.
2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riskinin hala bulunması nedeniyle 3 ayı aşkın süredir Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.
Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, “Kar hala var. Geçen hafta kar yağışı oldu. Mart ayında ani soğuklar ile yağış olabilir. O bölgede oturmuş bir kar tabakası var. Bu bölgede haziran ayına kadar kar olur. Bundan dolayı da şu anda risk var. O çalışma yapacağımız alanda altı boşalmış olabilir ısınmaya başladı. Çünkü bazen sıcak havalar oluyor. Buna bağlı rüzgarla gelip karı hızlı bir şekilde eritiyor. Bu değişkenlik var ama 2 gün önce o  bölgede arkadaşım yürüyüş yaparken fotoğraflar çekmiş. O bölgede çok fazla kar olduğunu söyledi. Kar yoğunluğu ve riski hala devam etmektedir” dedi.

FOTOĞRAFLI  

 

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