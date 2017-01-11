Demirkazık'ta aç kalan yaban hayvanlarına yem atıldı

NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda kar kalınlığı 3 metreyi bulunca, yiyecek bulamayan dağ keçileri ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.Kayseri ve Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamardı İlçesi Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda geçen ay başlattığı yaban hayatına destek çalışmalarına devam ediyor. Ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek ve yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan yemleme çalışmaları karadan ve helikopterle havadan sürdürülüyor. Demirkazık Dağı ve çevresinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu belirtilirken, yiyecek bırakma çalışmasının hem yaban hayvanlarının aç kalmasını önleme hem de yerleşim alanlarına yaklaşmasını engellemek için yapıldığı bildirildi.

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