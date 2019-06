Demirel güllerle anıldı

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, () - DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde, memleketi Isparta'nın Atabey ilçesi İslamköy'deki anıt mezarı başında törenle anıldı. Anıt mezar, Isparta'nın pembe gülleriyle süslendi.

Süleyman Demirel'i anma törenine; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve Demirel'in dostlarından Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in doktoru olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel ailesinden CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve eşi Binhan Kesici, Nihan Demirel Atasagun, Neslihan Demirel, Sezen Demirel, çok sayıda yeni ve eski milletvekili, Isparta ve Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce kişi katıldı.

ANIT MEZARA ISPARTA GÜLÜ

Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi'nin de bulunduğu İslamköy Çaltepe'deki anıt mezar, Isparta'nın pembe gülleriyle süslendi. Anıt mezara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Anma törenine gelenler, Demokrasi Müzesi'ni de ziyaret ederek, anı defterine Demirel'e olan sevgi ve özlemlerine ilişkin duygularını yazdı.

ESKİ BAKAN ÜÇPINARLAR KONUŞTU

Resmi anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Demirel ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı Hamdi Üçpınarlar konuşma yaptı. 19 yaşında siyasete adım attığından yaşamını yitirene kadar Süleyman Demirel ile beraber siyaset yaptığını belirten Üçpınarlar, "Büyük devlet adamını anmak ve onunla beraber bazı hatıralarla sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk ve şereftir. Dualarımızla kendisini anıyoruz" dedi.

ANILARINI ANLATTI

Hamdi Üçpınarlar, Demirel'le iki anısını da anlattı. 70'li yıllarda anarşinin şiddetli olduğu dönemlerde bazı siyasi partilerin gençlik teşkilatlarının silah talebinde bulunduklarını kaydeden Üçpınarlar, "'Biz niye silahlanmıyoruz, bizim niye silahımız yok, bu anarşi döneminde kendimizi niye kollayamıyor, koruyamıyoruz' ifadeleriyle hislerini açıklamışlardı. Bu istekleri ve talepleri ilettiğimde, sayın Demirel'in bize verdiği cevap şu oldu. 'Burası hukuk devletidir. Silah kullanmak ve silah kullanıcılar kanunla belirlenmiştir. Her önüne gelen silahı beline takarak bir şey yapamaz. Varsa haksızlık, hukuksuzluk onu kanunlar çerçevesinde devletin kurumları halleder. Sizin yapacağınız şey kaleminiz, kitabınız ve memleket, millet sevgisiyle millete hizmet etmenizdir' demişti" diye konuştu.

'NE KİTAPLARA NE ANSİKLOPEDİLERE SIĞDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Başka bir anısını da anlatan Üçpınarlar, "'Adalet Partisi nedir' diye bizlere sordu. Aldığı cevaplar neticesinde Atatürk'ün 'Bu topraklar o kadar mukaddestir ki hiç ihmale gelmez' sözünü hatırlattı. 'İşte düsturumuz bu' demişti. Sayın Demirel'in hizmet anlayışı, Cumhuriyete bağlılığı ve hizmet aşkı hiçbir zaman sönmedi. Son nefesine kadar takip ettiğimiz kadarıyla her gün ülke meselelerini 2- 3 saat çalışma suretiyle takip ediyordu. İşte vatan ve millet sevgisi. Fazla bir şey söylememe gerek yok, çünkü sayın Demirel'i ne kitaplara, ne ansiklopedilere sığdırmak mümkün değildir. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanesinde, velhasıl Türkiye'nin her şeyinde imzası olan bir Süleyman Demirel vardı. Kardeşi Şevket Demirel, eşi Nazmiye Demirel, eğitimde çığır açmış Ali Demirel vardı. Demirel ailesi Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunmuştur. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇELENGİ SUNULDU

Üçpınarlar'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi askeri törenle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Demirel'in mezarına konuldu. Protokol üyeleri ve törene katılanlar, Demirel ailesine taziyelerini ilettikten sonra anma töreni sona erdi. İslamköy'deki camilerde Demirel için mevlit de okutuldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BABALAR GÜNÜ' MESAJI

Türk siyasetinde 'Baba' lakabıyla tanınan Süleyman Demirel'in, ölüm yıl dönümünün 1 gün öncesi olan 'Babalar Günü'nde de çok sayıda ziyaretçisi oldu. 'Babalar Günü' ve ölüm yıl dönümündeki ziyaretçiler, Demokrasi Müzesi'nde anı defterine duygularını paylaştı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 3 öğrenci de 'Babalar Günü'nde ziyaret ettiği müzedeki anı defterine mesajlar yazdı. Öğrencilerin, anı defterine, 'Üniversitende okumaktan gurur duyuyoruz. Ne yazık ki Babalar Günü'nde babalarımız yanımızda değil. Biz de bu günde senin ziyaretine geldik. Babalar Günün kutlu olsun Bubaa. Aziz Demirel bu millet yaptıklarını asla unutmayacak' yazdığı görüldü.

