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Demirci'deki 12 seçmenli sandıkta oy verme işlemi tamamlandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), () - MANİSA'nın Demirci ilçesinin 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi'ndeki 12 seçmen, sandık başına giderek, oylarını kullandı. Demirci ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, toplam 18 nüfuslu Kayranokçular...

Demirci'deki 12 seçmenli sandıkta oy verme işlemi tamamlandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), () - MANİSA'nın Demirci ilçesinin 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi'ndeki 12 seçmen, sandık başına giderek, oylarını kullandı.
Demirci ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, toplam 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi'ndeki 12 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandığa gelmeye başladı. Az seçmene sahip mahallede oy kullanma işleminin öğleden sonraya kalması, 6 çobanın ancak müsait olup, sandığa gelmesiyle saat 13.00'te tamamlandı. Oylarını kullanan mahalle sakinleri, daha sonra tarladaki işlerini yapmaya gitti. Mahallenin en yaşlı seçmeni muhtar Ahmet Ali Yiğit (74), en genç seçmeni ise muhtarın yeğeni Veli Yiğit (30) oldu. Muhtar Yiğit, "Oylarımızı mahalle sakinlerimiz ile kullandık. Şimdi işlemlerimizi yapmak üzere tarlamıza gideceğiz" dedi.

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