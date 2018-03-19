'Demir yumruk' bu kez rekor kıramadı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, şehitler anısına 2 rekor denemesi yapıldı. Denemeleri yapan, 'demir yumruk' lakaplı tekvandocu Ali Bahçetepe (62), bu kez rekor kıramadı.

'Tekvando kırış dalı'nda, 21 Guinness dünya rekorunun sahibi olan ve kendi yaş kategorisinde 30 dünya şampiyonluğu bulunan Ali Bahçetepe, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi'nin desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda rekorlarını geliştirmek amacıyla 2 ayrı deneme yaptı. Alanı dolduran yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde, önce '1 dakikada en fazla beton blok kırışı' denemesi yapan Bahçetepe, 1240 bloktan 1031'ini kırmayı başarsa da kendisine ait olan 1175 blok kırışına ulaşamadı. Her biri 60x7x20 santimetre boyutlarındaki beton blokları kırarken, zorlanan Bahçetepe, rekorun gelmediğini öğrenince izleyicileri teselli etmeye çalıştı. Mikrofonu eline alıp, "Hiç üzülmeyin, rekor yine bana ait. Bana kimse ulaşamaz. Gelecek yıl 18 Mart'ta daha çok çalışıp, rekorumu geliştireceğim" dedi.

REKORU SALİSELERLE KAÇIRDI

Dünya şampiyonu Bahçetepe, daha sonra ikinci rekor denemesini yaptı. 'Göğüs üstü beton kırışı' denemesi, izleyicileri de heyecanlandırdı. Rekor denemesi için alkışlar eşliğinde hazırlanıp, yere uzanan Bahçetepe'nin göğsüne, 60x7x20 santimetre boyutlarındaki 16 beton blok konuldu. Startın verilmesiyle bir sporcu, elindeki balyozla Bahçetepe'nin göğsünün üzerindeki beton blokları kırdı. Daha önce bu dalda 4.72 saniye ile Guinness rekorunun sahibi olan Bahçetepe, 4.84 saniyeyle yeni rekorunu saliselerle kaçırdı.

Rekor denemesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Temsilcisi Serkan Devecioğlu ile Muğla Tekvando İl Temsilcisi Uğur Göktaş, Ali Bahçetepe'ye birer anı plaketi verdi.

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