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Demir: Savunma sanayisi ihracatında her sene bir ivme artışı gözlüyoruz

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayimizin milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaştığını belirterek, "Savunma sanayisi ihracatında her sene artan bir ivme ile ibre artışı gözlüyoruz. Ama bunun çok daha hızlı bir gelişmeye...

GENEL 06.11.2019, 14:59
Demir: Savunma sanayisi ihracatında her sene bir ivme artışı gözlüyoruz
SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayimizin milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaştığını belirterek, "Savunma sanayisi ihracatında her sene artan bir ivme ile ibre artışı gözlüyoruz. Ama bunun çok daha hızlı bir gelişmeye gebe olduğunu da biliyoruz" dedi.
İzmit’te Bilim Müzesi’ni ziyaret eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ardından Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Burada konuşan Demir, savunma sanayisinde başarılı olduğumuzu ifade ederek, "Bugün geldiğimiz aşama itibariyle savunma sanayimiz diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza atmıştır. En önemlisi milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaşmıştır. Bugün 6’ncısını yaptığımız bu fuar aslında bir vitrin. Hep söylediğim gibi, ‘Savunma sanayisinde başarılıyız’ demek bir ülke için yetmez. Savunma sanayisi bir ekosistemdir. Bu ekosistemin tümünde iyiysek ülke olarak bir yerlere gidebiliriz. Ben savunma sanayisini bu işin bir öncüsü, bir itici gücü olarak görüyorum. Diğer sanayi ve sektörlerin buradan imrenmesi ve burada oluşturulan teknolojilerin diğer alanlara yayılmasıyla oluşturulacak bir sinerji içerisinde Türkiye’de toptan bir teknoloji ve kalkınma hamlesini başlatmış olabiliriz" dedi. Savunma sanayisindeki ihracatın da her yıl artarak sürdüğünü belirten Demir, "Savunma sanayisi ihracatında her sene artan bir ivme ile ibre artışı gözlüyoruz. Ama bunun çok daha hızlı bir gelişmeye gebe olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir savunma sanayisi ve genelde sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için de ihracatın önemi yadsınamaz. Bu açıdan fuarın da ihracat anlamında inşallah hayırlı neticeler vermesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
YENİ TEKNOLOJİLER, YENİ BULUŞLAR SANAYİCİMİZE IŞIK TUTACAK
Türkiye’nin dünya vitrininde boy göstererek, dünyada kullanılan teknolojiyi yakalamasının önemine vurgu yapan Demir, şöyle konuştu:
"Artık Türkiye bu anlamda bir patlama seviyesine gelmiştir. Anadolu’da çeşitli illeri gezdiğimizde, çeşitli sanayicilerimizle konuştuğumuzda, Türkiye’nin artık iyi metal kesen, işleyen, çeşitli takım tezgahlarıyla hassas imalat yapan ülke olmaktan bir boyut daha öteye geçmesi lazım. Bu bölgede olgunlaşmış sanayi yapısının o eşiği atlamakla ilgili liderlik yapması temennimiz. Yani klasik uygulamalar ve teknolojilerin dışında, ötesinde artık dijital dünyaya geçtiğimiz, akıllı sistemler konuştuğumuz dönemde yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve dünya piyasasında bu yeni teknolojiler, yeni buluşlar ile ortaya çıkmış çok cevval, hareketli ve teknolojik derinliği olan şirketlerin buradan çıkması, dünya vitrininde boy göstermesi, Türkiye’nin diğer kesimlerinde de harekete geçmek isteyen büyük bir potansiyel olan sanayicilerimizin önlerine bir ışık tutacaktır, onlara liderlik edecektir. Yani o sanayicilerimiz harekete geçtikleri, yatırım yaptıkları dönemde hedeflerinin ne olduğu, bu hedeflerde de ileri teknolojinin kullanılması, bir boyut daha öteye taşıması ile nerelere ulaşılabileceğini sizlerin göstereceği örneklerde bulacaklar. O da onlara ışık tutacak."

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