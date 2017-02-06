Demir doğrama ustasını av tüfeğiyle yaraladı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, tartıştığı bir müşterisi tarafından av tüfeğiyle vurulan demir doğrama ustası 48 yaşındaki Emrullah Uyar ağır yaralandı. Uyar, hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan 55 yaşındaki Şükrü Ünsal, polise teslim oldu.

Datça Sanayi Sitesi'nde demir doğramacısı Emrullah Uyar, bir süre önce işyerine gelerek bahçesine kümes yaptırmak isteyen Şükrü Ünsal ile anlaştı. İddiaya göre; Ünsal siparişi alan demirciye önce 5 bin TL, daha sonra da 250 TL ödeme yaptı. Ancak kümes yapılmayınca Şükrü Ünsal birkaç kez demirciye giderek, siparişinin bir an önce yapılmasını istedi. Son olarak geçen 4 Ocak Cumartesi günü ikili arasında bir kez daha tartışma çıkınca Şükrü Ünsal, tek kırma av tüfeğini yanına alıp, Sanayi Çarşısı'na gitti. Öfkeyle işyerine giren Ünsal yanında getirdiği av tüfeğini ateşleyerek Emrullah Uyar'ı karnından vurdu. Ağır yaralanan demirci ustası, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar, buradaki ilk müdahalenin ardından, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi blunan Uyar'ın tedavisi sürerken polisi arayan Şükrü Ünsal teslim oldu. Suç aleti av tüfeğini polise teslim eden Şükrü Ünsal'ın, alınan doktor raporunda aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Kaç promil alkollü olduğu açıklanmayan Ünsal sevk edildiği adliyede tutuklandı.