Demet Sabancı Çetindoğan: Kadınlar düşük maaşlarla çalıştırılıyor

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - DEMSA Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, kadınların pek çok iş alanında erkeklerden daha düşük maaşa çalıştırıldığını belirterek, "Bu haksızlık yasa ile çözülmeli" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle Seyhan Otel'de 'İş Piyasasında Kadın Erkek Eşitsizliği ve Ayrımcılık' başlıklı panel düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınların eğitimine büyük oranda önem verilirken daha sonra bu önemin kesintiye uğradığını söyledi.

Panelistlerden Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş kadınların iş gücüne katılımı hakkında slaytlar eşliğinden sunum yaptı. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının 1990 yılında yüzde 35'lere ulaştığını anlatan Güneş, "ABD ve Avrupa'da bu oran yüzde 65'lere ulaşmış durumda. Türkiye'de 2016 yılında bu oran yüzde 24'e düştü. 2023 hedeflerinde bu oranı yüzde 35'e çıkarmaktan bahsediyorlar. Biz bunu zaten yıllar önce yakalamıştık" dedi.

KADIN OLARAK SİNDİREMİYORUM

Son olarak söz alan Demet Sabancı Çetindoğan ise, kadın erkek eşitliği ve ayrımcılığına karşı çıktığını kaydederek şunları söyledi:

"Bu biyolojik ve onkolojik bir tartışmadır. İş hayatında eşit işe farklı ücreti kadın olarak içime sindiremiyorum. Bunu kabul eden hemcinslerime de şaşırıyorum. Nasıl olur da birisi eşit iş yapan bir kadına, bir erkekten daha az ücret teklif eder. Ve nasıl olur da bir kadın bunu kabullenir. Ne yazık ki personel eğitim düzeyinin arttığı alanlarda bile bu durum geçerli. Kimse ekonomik ve teknik açıklamasını yapamaz. Bu direk insan hakları kavramı. Yasa marifetiyle bu haksızlık çözülmelidir. Tüm meslek örgütleri bu konuda uyarılmalı ve eğitilmelidir. Özellikle markalar kendi değerleri açısından piyasaya örnek olmalı ve bu eşitsizlikleri silip atmalılar. Kadınlar iş hayatında taciz ve istismar gibi sorunlarla sıkça karşılaşıyor. Bu suçların cezaları da arttırılmalıdır."



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