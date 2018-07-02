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Demet Akalın, Adalet Bakanı'ndan 'idam cezası' istedi

BODRUM'da sahne olan şarkıcı Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. Akalın, bu konuda Adalet Bakanı ile görüşüp, idam cezasının gelmesini istediğini de kaydetti. Bodrum'da...

Demet Akalın, Adalet Bakanı'ndan 'idam cezası' istedi
BODRUM'da sahne olan şarkıcı Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. Akalın, bu konuda Adalet Bakanı ile görüşüp, idam cezasının gelmesini istediğini de kaydetti.
Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, konser öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akalın, Ankara'da geçen 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara ilgili soru üzerine bu olaya çok sinirlendiğini belirtip artık buna bir 'dur' deme zamanının geldiğini söyledi. Bu duruma isyan ettiğini belirten Akalın, bu konuda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştüğünü belirtip, "Bu konu için Adalet Bakanlığı'na gittim. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi hemen makamına kabul etti. Bütün danışmanlarını çağırdı. Bize izah ettiler. Hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattılar. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Tabii anne olanlar daha duyarlı oluyor. Kesinlikle idamın gelmesinden yanayım. Çünkü bu soysuzlar başka türlü durmayacak. Yani kesinlikle bir caydırıcı ceza olması gerekiyor. Bir çocuğa yaklaştığı zaman, 'Ben bunun sonucunda darağacına giderim aman' deyip korkması lazım. Başka türlü baş edilemeyecek herhalde. Ben, idamdan yanayım. Çünkü Bakanımızın danışmanları bana anlattı. Hadım etme, sizin bildiğiniz hadım gibi olmayacak. Kısa süreli ve sadece ilaç etkisi olan bir şey. Hadım etmek bence asla çözüm değil" dedi.

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