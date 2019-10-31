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Della Miles, Cumhuriyet Balosu'na katıldı
MİCHAEL Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan, Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li Della Miles, İzmir'de özel bir okulun düzenlediği Cumhuriyet...
GENEL 31.10.2019, 12:45
MİCHAEL Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan, Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li Della Miles, İzmir'de özel bir okulun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'na katıldı.
Atatürk'ün Latife Hanım ile evlendiği Uşakizade Köşkü'ndeki etkinlikte şarkıcı Della Mİles, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemini yansıtan kostümüyle dikkat çekti. Gece boyunca hayranları ve sanatseverlerle tek tek ilgilenen Miles, Türkiye'ye olan aşkının hem inanç, hem de insanlarının güzelliği ile bağlantılı olduğunu belirtti. Miles, gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Nil Burak'ın 'Yalnızım' adlı eserini Türkçe seslendirdi. Gece boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyen Miles, "Atatürk bir rejim değiştirip, halkına demokrasi sundu. Ben de ona saygımı sunuyorum" dedi.
Atatürk'ün Latife Hanım ile evlendiği Uşakizade Köşkü'ndeki etkinlikte şarkıcı Della Mİles, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemini yansıtan kostümüyle dikkat çekti. Gece boyunca hayranları ve sanatseverlerle tek tek ilgilenen Miles, Türkiye'ye olan aşkının hem inanç, hem de insanlarının güzelliği ile bağlantılı olduğunu belirtti. Miles, gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Nil Burak'ın 'Yalnızım' adlı eserini Türkçe seslendirdi. Gece boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyen Miles, "Atatürk bir rejim değiştirip, halkına demokrasi sundu. Ben de ona saygımı sunuyorum" dedi.
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