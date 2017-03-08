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Defileli 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması

BOLU'da, nişan ve kına kıyafetleri ile gelinlik tanıtımı yapılan defile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Kültür Park'ta, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'...

Defileli 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması
BOLU'da, nişan ve kına kıyafetleri ile gelinlik tanıtımı yapılan defile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Kültür Park'ta, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, kadının, emeğin, sevginin, çalışkanlığın, azmin ve merhametin sembolü olduğunu söyledi. Kadına şiddetin önüne geçmek için kadınlara sığınma evi yapılması yerine, şiddete eğilimli erkeklere ıslah evi yapılmasını isteyen Davarcıoğlu şöyle dedi:
"Kadınlarla ilgili şiddet ne yazık ki kanayan yaramız. Ben buradan, devlet büyüklerimizden, kadınlara sığınma evi yerine, şiddete eğilimli erkeklere ıslah evi yapmalarını öneriyorum. Bolu Belediyesi olarak, kadının toplumsal yaşamdaki hak ettiği yeri ve değeri alması için çalışıyoruz. Kadınlarımızın sadece bir gün değil, her gün değerinin bilinmesi gerektiği inancıyla, onlar için projeler üretiyor ve üretenlere destek oluyoruz. Şu anda 100’e yakın meslek edindirme kursumuz var ve her kursa 12 kişi katılmak zorunda. Dolayısıyla Bolu Belediyesi olarak çok sayıda kadına ulaştık."
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da kadının yaşamdaki önemine değinerek, "Hem hayatı düzenleyeceksin, hem ailene sahip çıkacaksın, hem de kocayı idare edeceksin. Bunu başka bir varlık yapamaz. Allah o yüzden kadını özel yaratmış" dedi.
Konuşmaların ardından belediyenin açtığı kurslara katılan kadınlara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik kapsamında kentte faaliyet gösteren bir moda evinin hazırladığı defile izlendi. Defilede kadın mankenler, nişan ve kına kıyafetleri ile gelinliklerin tanıtımını yaptı. İlgiyle izlenen defilenin ardından Bolu Belediyesi ile İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan kurslarda hazırlanan el emeği ürünlerden oluşan sergi gezildi.

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