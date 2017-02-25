DeFacto Gazze’de ilk uluslararası mağazayı açtı

İstanbul, 25 Şubat () – Gazze’deki ilk mağazasını açan DeFacto, böylece Filistin’de hizmet veren ilk uluslararası perakende ticaret şirketi oldu.

Dışarıdan girişler yasak olduğu için internet üzerinden kurulan temaslarla mağazanın kurulumunu gerçekleştiren şirket, ülkedeki ikinci mağazasını Eylül ayında Ramallah’ta açmayı planlıyor.

Hazır giyim ve moda markası DeFacto, yurtdışında büyümeye devam ediyor. Toplam 2 milyar TL ciro ile kapattıkları 2016 yılında Türkiye dahil 17 ülkede 400’ü aşkın mağaza sayısına ulaşan ve 10 bin 520 kişiyi istihdam sağlayan şirket, yurtdışındaki son yatırımını Gazze’de yaptı. Ülkeye dışarıdan şahıs girişleri yasak olduğu için DeFacto Gazze mağazasının kuruluşu temassız iletişim ile sanal ortamda yönetilerek sağlandı.

“İlk şirket olduk”

Geçen ocak ayında Gazze’de ilk mağazayı açarak, Filistin’deki ilk uluslararası perakende ticaret şirketi olduklarını söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Filistin’de yatırım yapmak için ilk görüşmelere 2010 yılında başladıklarını belirtti.

Filistinli yatırımcı Mahmut Hania’nın DeFacto’yu Türkiye’de görmesi ve Gazze’ye taşımak istemesi ile başlayan görüşmelerde 2014’te resmi planlamalara başladık. İlk mağazayı 2017 Ocak’ta hizmete açtı ve 20’den fazla kişiye istihdam sağladık. Filistinli ve Gazze’de büyük ölçekli bir yatırımcı olan Mahmut Hania, ülkede kendine ait, soyadını taşıyan kafeleri, pastaneleri ve AVM’si bulunan bir isim” dedi.

Ülkedeki tek konsept mağazanın DeFacto’ya ait olduğunu belirten Ateş, “Mağaza, Gazze şeridinin ilk alışveriş merkezi olan Gaza Mall içinde, 1000 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Ülkeye dışarıdan şahıs girişleri yasak olduğu için DeFacto Gazze mağazasının kuruluşu temassız iletişim ile sanal ortamda yönetilerek sağlandı. Bu mağaza kuruluşunda neredeyse imkansız bir süreç olmasına rağmen, DeFacto ekiplerinin uluslararası operasyon deneyimi sayesinde başarılı sonuç elde edildi. Tüm operasyon, telefonlar, fotoğraflar, videolar ve görüntülü konuşma sistemi ile yapıldı. Mağaza ile temassız iletişim kuruldu. Orada çalışacak kişiler de Türkiye’de eğitim aldı” diye konuştu.

Filistin’de 5 yılda 5 mağaza açmayı amaçladıklarını dile getiren Ateş, “DeFacto, ülkedeki ikinci mağazayı eylül ayında Ramallah’da cadde üzerinde yine 1000 metrekare alanda açacak. DeFacto ürünlerine büyük ilgi gösteriliyor. Filistinliler Türk markalarından giyinmeyi itibar olarak kabul ediyor. Filistinlilerin yoğun talebini karşılamak için mağaza sayımızı arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Yurtdışı hedefi büyüdü

Ateş, şöyle konuştu: “2017’yi yurtdışında büyüme yılı planladık. Yıl sonuna kadar yurtdışı gelirlerinin genel ciro içerisinde yüzde 24 paya sahip olmasını, orta vadede bu oranın yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Yerel şartlarla uygun üretim

DeFacto’nun dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösterirken, farklı bölgelerdeki tüketici taleplerine cevap verebilmek için yerel şartlara uygun üretim gerçekleştirdiğini belirten İhsan Ateş, “Pazarlama ve yönetim süreçleri geliştiriyor. Global pazarlama stratejileri uygulayarak, her coğrafyada müşteri beklentilerini iyi anlıyor, yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunuyoruz. İletişim çalışmalarını da yerel medya tüketimine göre planlıyoruz. Şirket birbirinden farklı dinamiklere ve kültürlere sahip. Geleneklere, alışkanlıklara, yaşam tarzına göre ürünleri belirleyebiliyoruz” dedi.