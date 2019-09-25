Dedesinin İstiklal Savaşı gazisi olduğu anlaşıldı, mezar yapıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı'nda gazi olan dedesi Ali Basar'ın mezarını yaptırmak için ilgili birimlere yazı gönderdi. Yaklaşık 2 yıl süren çabanın sonunda dedesi Ali Basar'ın gazi olduğu belirlenince mezarı yapıldı.

Karamürsel Hayriye Mahallesi'nde yaşayan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı yıllarında 8 yıl savaşan ve 4 yıldan fazla da hazır kıta bekleyen dedesi Ali Basar'ın mezarını, maddi durumu yeterli olmadığı için yaptıramadı. Gazi dedesinin anısını yaşatmak için bir mezar yaptırmak isteyen Oktay Basar, Karamürsel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurdu. 1977 yılında 90 yaşındayken hayatını kaybeden dedesi Ali Basar'ın, gazilik belgesi olmasına rağmen mezar yapılması için olumlu yanıt alamayan Oktay Basar, 2 yıl boyunca süren çalışmaların sonunda dedesinin gazi olduğunu ispatlayınca mezar yapıldı.

İki hafta önce Kocaeli Valiliği tarafından arandığını söyleyen Oktay Basar, dedesi Ali Basar'ın İstiklal Savaşı gazisi olduğunun tespit edilmesinin ardından mezarının yapımına başlandığını belirterek, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.



