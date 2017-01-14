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Dedesinden kalma kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde pastane işletmecisi Yunus Başbaş'ın, 11 yıl önce ölen dedesinden kalan ve titizlikle baktığı kedisi 'Ararat' kayboldu. Aşırı tüylü olan kedinin 10 gün kadar önce aniden ortadan kaybolduğunu belirten...

Dedesinden kalma kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde pastane işletmecisi Yunus Başbaş'ın, 11 yıl önce ölen dedesinden kalan ve titizlikle baktığı kedisi 'Ararat' kayboldu. Aşırı tüylü olan kedinin 10 gün kadar önce aniden ortadan kaybolduğunu belirten Yunus Başbaş, "Ararat'ın boynunda nazar boncuğu var. Güneş tüylerine vurduğunda altın gibi parlardı. Kedimi bulana 5 bin lira ödül vereceğim" dedi.
Doğubayazıt'taki TOKİ konutlarında oturan 27 yaşındaki evli 3 çocuk babası Yunus Baybaş'a ölen dedesi Zübeyt Baybaş, kedisini emanet etti. Yunus Baybaş'ın aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan dişi kedisi 10 gün kadar önce aniden ortadan kayboldu. Kedisini et ve tatlı ile besleyen Yunus Baybaş, Ararat'ı bulabilmek için sokak sokak arıyor. Dede yadigarı kedisini kaybettiği için çok üzüldüğünü bildiren Yunus Baybaş,şunları söyledi:
"Ararat'ın boynunda nazar boncuğu var. Güneş tüylerine vurduğunda altın gibi parlardı. Dedem, 11 yıl önce vefat etmeden önce kediyi bana vermişti. Bu kış vakti kedim nerede, ne yapıyor? Evde hep yanımda otururdu. Dertleşirdik, sohbet ederdik belki konuşamazdı ama anlardım beni dinlediğini. Buradan bütün Doğubayazıt halkına sesleniyorum; kedimi görenler veya bulanlar Allah rızası için bana ulaşsınlar. Kedim kaybolunca fotoğraflarını Doğubayazıt'ta her yere astım. Araratı'ı bulana 5 bin lira ödül vereceğim."

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