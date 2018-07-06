Dedektör köpeklerle başarı belgelerini aldılar

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy, narkotik suçlarla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan polislere başarı belgelerini verirken, uyuşturucunun bulunmasında katkı sağlayan narkotik dedektör köpekler de törende yer aldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de 2015 ile 2018 yılları arasında narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmalara en çok katkı sağlayan polislere başarı belgelerini verdi. Valilik makamında düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nail Duzcu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Özdemir ve polisler katılırken, uyuşturucuların bulunmasında katkı sağlayan narkotik dedektör köpekler 'Stark' ve 'Millov' yer aldı.

Polislere başarı belgelerini veren Vali Aksoy, "Kocaeli'nde özellikle narkotik suçlarla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu anlamda başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bu amaç doğrultusunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle hem Kocaeli merkezinde uyuşturucuyla mücadelede kullanıcı ve satıcılara yönelik yürütülen çalışmalar, hem de transit geçişlerle ilgili ortaya konulan çalışmalarla çok miktarda uyuşturucu yakalanarak, adli makamlara teslim edilmiştir. Bütün birim ve bu birimlerde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu alanda yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşımış olacağız" dedi.



FOTOĞRAFLI