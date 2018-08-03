Dededen toruna çancılık mesleğini yaşatıyorlar

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'nın Demirci ilçesindeki atölyelerde çan üretimi yapan ustalar, mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor. İlçede 3'üncü kuşak olarak çan üreten Nevzat Çancı (52), ürettikleri ürünlerin İspanya'daki boğa güreşi festivallerinde de kullanıldığını söyledi.

Manisa'nın çan üretimiyle ünlü Demirci ilçesinde atölyelerden çan sesleri yükselirken, ustalar da mesleği ayakta tutmaya çalışıyor. Dededen toruna çan üretiminin sürdüğü ilçede, çan ustaları da çocuklarına bu mesleği sevdirip, kaybolmaya yüz tutan meslek dalını yaşatmak adına çabalıyor. Demirci Sanayi Sitesi'ndeki çan atölyesinde çalışan ve soy adını da mesleğinden alan 40 yıllık çan ustası Nevzat Çancı, bu mesleğin ilçedeki sayılı isimlerinden. 12 yaşında başladığı mesleğini, 2 oğlu ve akrabalarıyla birlikte sürdüren Çancı, "Dededen toruna bu işi devam ettiriyoruz. Çok zahmetli, sabır isteyen bir mesleğimiz var. Küçüklüğümden beri bu işi yaptığımdan zor gelmiyor, paramızı da kazanıyoruz. Dedemiz 1800'lü yıllarda çan yapmaya başlamış. Soyadı Kanunu çıktığında mesleğinden esinlenip, 'Çancı' soyadını almış. Kardeşlerimin çocukları da bu mesleği devam ettiriyor" dedi.

'32 KEZ ELDEN GEÇİYOR'

Çanların çeşitli boyutlarda yapıldığını ve 32 kez elden geçtiğini dile getiren Çancı, yaptıkları ürünlerin fiyatlarının 4 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıktığını söyledi. Çan üretiminin zahmetli olduğunu dile getiren Çancı, "Çanın hammaddesi demir. Biz demire bakır kaplama yapıyoruz, ses özelliği veriyoruz. Saçları çan boyutunda demir makasında kesip içine doğru büküyoruz. Yaklaşık 200 derecelik ısıya sahip ocakta ateş üzerinde tutuğumuz bu saçları ardından saatlerce dövüp çan haline getiriyoruz" dedi.

FESTİVALLERDE DE KULLANILIYOR

Üretiminin yanında ihracat belgesini de aldıklarını anlatan Çancı, hayvanlar için yaptıkları çanların turizm sektöründe de hediyelik eşya olarak kullanıldığını söyledi. Çancı, "Türkiye genelinde müşterilerimiz var. Yaptığımız çanların yüzde 50'sini yurt dışına gönderiyoruz. Yaptığmıız çanları genelde Yunanistan'a satıyoruz. Yunanistan'ın da bizden aldığı bu çanları birçok ülkeye gönderildiğini biliyoruz. Yaptığımız çanlar, festivallerde boğalara takılıyor. İspanya'da yapılan boğa festivalinde de çanlarımız kullanılıyor. Yunanistan üzerinden İspanya, İtalya gibi ülkelere gönderiliyor" diye konuştu.

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