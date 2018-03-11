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Dededen kalma taş değirmeniyle unlu mamullerine lezzet katıyor

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Kadir Çayır (60), restoranında kullandığı ekmek ve unlu mamulleri, kendi tarlasından elde ettiği buğdayı dededen kalma 150 yıllık taş değirmende öğüterek elde ettiği undan yapıyor. Çayır, ürünlerinin...

Dededen kalma taş değirmeniyle unlu mamullerine lezzet katıyor
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Kadir Çayır (60), restoranında kullandığı ekmek ve unlu mamulleri, kendi tarlasından elde ettiği buğdayı dededen kalma 150 yıllık taş değirmende öğüterek elde ettiği undan yapıyor. Çayır, ürünlerinin doğal ve lezzetli olduğunu, müşteri sıkıntısı çekmediğini söyledi.
Dedesinden kalma 150 yıllık taş değirmende kendi yetiştirdiği buğdaylardan, dede yadigarı taş değirmende un üreten 2 çocuk babası Kadir Çayır, bu undan ekmek ve unlu mamüller yapıyor. Yaptığı ekmek ve unlu mamulleri de restoranında müşterilerine sunuyor. Ekmek ve unlu mamullerinin müşterilerinden büyük rağbet gördüğünü belirten Kadir Çayır, aynı lezzeti başka bir yerde bulamadıkları için işletmesini tercih ettiklerini söyledi.
Baş Değirmenler Mevkisi'nde önceleri 15 dolayında taş değirmen bulunduğunu anlatan Çayır, günümüzde ise bunlardan, sadece kendisine ait olanın ayakta kaldığını söyledi. Çayır, "Ben de hem dede yadigarı taş değirmenimizin teknolojiye yenik düşmesine hem de müşterilerimin taleplerine yetişebilmek için değirmeni restore ettirdim. Şimdi ilkbahar dönemlerinde yağmurların bol olduğu günlerde değirmenimi çalıştırarak, kendi işletmemin ihtiyacı olan unlarımı kendi tarlalarımdan hasat ettiğim buğdayları öğüterek elde ediyorum. Öğüttüğüm unları ambarımda muhafaza ederek ihtiyaç duyduğumda çıkarıp ekmek yapıyorum. Müşterilerim organik undan yapılan ekmek ile unlu mamullerimin lezzetine hayran oluyorlar. Bu yüzden de işletmemi tercih ediyorlar. Dede yadigarı taş değirmenim yüzünden hiç müşteri sıkıntısı çekmiyorum" diye konuştu.
En sağlıklı unun taş değirmenlerde öğütüldüğünü savunan Çayır, "Çünkü ununu kendi yetiştirdiğin buğdaydan elde edersin, nasıl öğütüldüğünü görür ve için rahat bir şekilde tüketirsin. Keşke geçmişin kültürünü yaşatan taş değirmenler koruma altına alınmış olsaydı. Şimdi aranır hale geldi. Ben de Allah izin verirse ömrüm yettiğince bu değirmeni çalıştırmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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