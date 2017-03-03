Dede yadigarına sahip çıktı

Faruk ÇARK / TİRE, (İzmir), ( ) - İZMİR'in Tire ilçesindeki İbn-i Melek Mahallesi Muhtarı Saim Yorgan, dede yadigarı olan yarım asırlık motosiklete yeniden hayat verdi.

Tire'de dedesi Saim Yorgan tarafından 50 yıl önce satın alınan ve babası Hasan Süha Yorgan'a hediye edilen 'Mobilette' marka motosiklet, torun Saim Yorgan'ın elinde yeniden hayat buldu. İbn-i Melek Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Saim Yorgan, karanlık depoda bulunan yıllanmış motosikleti aldı ve İzmir'in en iyi ustalarından birine emanet etti. Bazı parçaları onarılan, bazıları da yurtdışından getirilen motosiklet, turuncu renge boyandı.

Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen motosikletin ilk günkü gibi çalıştığını belirten Saim Yorgan şonları söyledi:

"Bu motosiklet yıllarca evimizin deposunda bekledi. Hem motosiklete hayat verdim, hem de rahmetli babamın anılarını tazeledim. Babam yıllarca bu motosiklete bindi. Yaptığım yenileme çalışmasının ardından herkes motosikleti satmamı istedi. Bu haliyle 20 bin lira teklif eden oldu ama satmadım. Bu motosikletin benim gözümdeki değeri parayla ölçülmez. O yüzden satmayı düşünmüyorum. Keyfime göre 2- 3 ayda bir çıkarıp kullanacağım. Onun dışında işyerim olan muhtarlık ofisimde sergilemeye devam edeceğim."

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