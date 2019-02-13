Dede ve ninelerin Sevgililer Günü kutlaması

İSTANBUL, () - EVLİLİKLERİNDE 30 yılı aşmış dede ve nineler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilerinin ve evliliklerinin sırrını anlatarak saygının önemine vurgu yaptı.

Esenler Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, evliliklerinde 30 yılı aşmış dede ve nineler için Dede Torun Yaşam Merkezi'nde özel bir program düzenledi. İkinci baharlarını yaşayan yaşlı çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle hazırlanan ortamda müzik eşliğinde kahvaltı ettikten sonra pasta kesti. Eşlerine çiçek hediye eden dedelerin ağızlarından da sevgi cümleleri eksik olmadı.

“SAYGI VE SEVGİ BİTERSE EVLİLİK BİTER”

Asiye Göktürk ile 32 yıllık evliliğinin sırrının saygı olduğunu söyleyen Mustafa Göktürk, “Saygı olmazsa, dik kafalılık olursa evlilik yürümez” diye konuştu. Asiye Göktürk ise, “Saygı ve sevgi biterse evlilik de biter. Çiftler birbirini dinlemeli” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ”

42 yıllık evliliklerinde çift taraflı sakinliğin çok önemli olduğunu ancak yeni neslin sakinliğini korumadığını söyleyen Altın Şimşek, evliliklerinin bundan sonrasında da güzel bir şekilde gitmesini istediğini söyledi.

62 yaşındaki Elvan Şimşek ise saygının ilişkide büyük rol kapladığını belirtti. Şimşek, ilişkilerinin sırrını, “Dik kafalı olmamak lazım. Karşılıklı anlayış lazım. Gençler eşleriyle uyum sağlasın. Bugün kardeş kardeşin yanında 42 sene geçirmiyor. Biz bunu başardık. Zaten sevgililer günü bir gün değil her gündür. 365 gün iyi olmak lazım. Torunlarımızla birlikte mutlu mesut geçiniyoruz” sözleriyle açıkladı.

Eşinin kendisine ‘hanım’ diye seslenmesinin çok hoşuna gittiğini belirten Asiye Koç da 50 yıllık evliliklerinin temelinde saygı olduğunu söyledi.

“EVLİLİKTE SAYGI, SEVGİ VE GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ”

Etkinliğe katılarak çiftlere mutluluk dileyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Aile bağlarının çok güçlü bir şekilde devam ettiğini ispatlayan en güzel insanlarsınız. Bizler de evlilikleri 30 yılı aşan çiftlerimizi bu programda bir araya getirmek, geçmişte yapamadıklarınız için size vesile olmak istedik. Benim için evlilikte saygı, sevgi ve güven çok önemli” diye konuştu.