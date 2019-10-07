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DEDAŞ'tan elektrik kesintileri açıklaması
DİYARBAKIR, Şanlıurfa ve Mardin'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi’nin kurulduğu belirtilerek, planlama aşamasında...
GENEL 07.10.2019, 14:58
DİYARBAKIR, Şanlıurfa ve Mardin'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi’nin kurulduğu belirtilerek, planlama aşamasında olan sistemin kurulumu için kısa süre önce saha çalışmalarına başlanmasından dolayı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de planlı elektrik kesintilerin yaşandığını bildirildi.
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili enerji dağıtım şirketi Dicle Elektrik'ten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Dicle Elektrik tarafından sorumluluk bölgesindeki abonelerine daha iyi hizmet sunabilmek için 50 milyon liralık bir yatırımla Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi’ kurulduğu bildirdi. Açıklamada, bir süredir planlama aşamasında olan sistemin kurulumu için saha çalışmalarına başlandığı, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de zaman zaman bölgesel çapta zorunlu planlı elektrik kesintilerinin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:
“Bu sayede eskisinden çok daha kısa sürelerde gerekli müdahalede bulunarak kesinti sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 83 dağıtım merkezinde çalışma yürütmekteyiz. Yapılan bu çalışmalar ile dağıtım merkezlerimiz modüler sistemlere dönüştürülmekte, uzaktan erişim ve manevraya imkan verecek duruma getirilmektedir."
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili enerji dağıtım şirketi Dicle Elektrik'ten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Dicle Elektrik tarafından sorumluluk bölgesindeki abonelerine daha iyi hizmet sunabilmek için 50 milyon liralık bir yatırımla Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi’ kurulduğu bildirdi. Açıklamada, bir süredir planlama aşamasında olan sistemin kurulumu için saha çalışmalarına başlandığı, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de zaman zaman bölgesel çapta zorunlu planlı elektrik kesintilerinin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:
“Bu sayede eskisinden çok daha kısa sürelerde gerekli müdahalede bulunarak kesinti sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 83 dağıtım merkezinde çalışma yürütmekteyiz. Yapılan bu çalışmalar ile dağıtım merkezlerimiz modüler sistemlere dönüştürülmekte, uzaktan erişim ve manevraya imkan verecek duruma getirilmektedir."
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