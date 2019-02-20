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DEDAŞ Genel Müdürü Karagüzel, muhtarlarla bir araya geldi

DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde muhtarlarla biraraya geldi. Muhtarların sorunları ile beklentilerini dinledi. Diyarbakır'da bulunan DEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde,...

DEDAŞ Genel Müdürü Karagüzel, muhtarlarla bir araya geldi
DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde muhtarlarla biraraya geldi. Muhtarların sorunları ile beklentilerini dinledi.
Diyarbakır'da bulunan DEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde, Sur ilçesindeki 30 muhtarın katılımıyla toplantı düzenlendi. DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, yaptığı konuşmada yatırımlar kadar kaçak elektrik ile eskisinden daha fazla mücadele ettiklerini söyledi. En önemli sorunun kaçak elektrik olduğunu belirten Karagüzel,  "Özelleştirme sürecinde yatırımlarımızı il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaştırdık. Ancak 2, 3 yıldır kırsaldaki enerji nakil hatları ve şebekelerini de yatırım programına dahil etmeye başladık. En büyük sorunumuz olan kaçak elektriktir. Bu da bizim veya sizin tek başına mücadele ederek, ortadan kaldırabileceği bir sorun değil, muhtarıyla mülki idaresi ile topyekun mücadele etmemiz lazım. Biz kamu hizmeti sunuyoruz. Ancak vatandaşın en çok şikayet ettiği elektrik birim fiyatı gibi konulara biz de müdahale edemiyoruz. Çünkü biz burada belirleyici değil, uygulayıcıyız" dedi.
Muhtarlar ise mahallelerindeki trafoların yetmediğini ifade ederek, güç artışı talebinde bulundu. Bunun üzerine Genel Müdür Karagüzel, kırsaldaki yerleşim birimlerinde trafo taleplerini karşılarken ihtiyacın çok üzerinde güce sahip trafolar yerleştirildiğini, aşırı tüketim ve kaçak gibi sebepler ile özellikle kış aylarında bazı sıkıntılar yaşanabildiğini, bunları çözmek için çalıştıklarını söyledi. 

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