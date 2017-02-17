"DEAŞ’ın İstanbul’daki sözde okulları" iddianamesi kabul edildi

Ümit TÜRK / İSTANBUL () - DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerin TBMM'de, AK Parti İl Başkanlığı'nda ve Küçükçekmece'de bulunan Zeynebiye Camisi'nde eylem amaçlı keşif yaptıkları belirtiliyor. Savcılık 35 sanıklı davada 6 sanık için "Ağırlaştırılmış müebbet", onlar dahil tamamı için 15'er yıl hapis cezası istiyor. İddianamede DEAŞ'ın talimat verdiği, üyesinin TBMM, Siyasi parti il binası ve camide keşif yaptığı belirtiliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüyle birlikte 28 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek ilk duruşmanın 20 Nisan günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verdi.

6 KİŞİ HAKKİNDE "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET", SANIKLARIN TÜMÜ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede 6 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ÖRGÜTÜN SULTANBEYLİ'DEKİ SÖZDE EĞİTİM KURUMLARI

İddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Sultanbeyli'deki örgütlenmesini gözler önüne koyan dehşet verici fotoğraflar ve tespitlere yer verildi. DEAŞ iddianamesinde, İstanbul Sultanbeyli'de 'Ribat eğitim kurumu" ve 'sübyan okulu' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği belirtildi. İddianamede DEAŞ militanları bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme dersleri verdi. İddianamede söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer aldı.

TBMM, AK PARTİ VE CAMİDE KEŞİF YAPTILAR

DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede Selim S., isimli şüphelinin DEAŞ'ın talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara'da TBMM'de ve Ak Parti İl Başkanlığı civarında, İstanbul'da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Cami çevresinde keşif amaçlı dolaştığı tespitine yer verildi. Alınan istihbarat sonucu teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin dikkat çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı belirtildi.