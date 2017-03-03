DEAŞ şüphelisi 20 Iraklı adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak vatandaşı 20 kişi adliyeye sevk edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak vatandaşı 20 kişinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Sakarya, Eskişehir, Samsun ve Kırıkkale'de düzenlediği operasyonlarda 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyesi olduğu öne sürülen şüpheliler sorguya alınmak üzere götürüldükleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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