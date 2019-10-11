DEAŞ Operasyonu'nda 22 şüpheli mahkemeye sevk edildi
Ümit UZUN/İSTANBUL, () TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı...
Ümit UZUN/İSTANBUL, () TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan 2019 tarihinde Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüte üye olanların oluşturduğu bazı WhatsApp gruplarının bulunduğu tespit edildi.
Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine sözkonusu bazı kişilerin WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. İstanbul'da ikamet ettikleri belirlenen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.
7 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklama, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri sürüyor.
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