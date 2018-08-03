DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- IRAK'ın kuzeyindeki Sincar kentinde, DEAŞ tarafından 3 Ağustos 2014'te katledilen binlerce Ezidi için Diyarbakır'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, terör örgütü protesto edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Sanat Sokağı'nda Dicle Amed Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe HDP Diyarbakır Milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Semra Güzel de katıldı. Açıklama öncesi sokakta tek sıra halinde duran grup, DEAŞ tarafından 4 yıl önce katledilen binlerce Ezidi için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından yapılan açıklamada, terör örgütü lanetlendi, Ezidilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



FOTOĞRAFLI