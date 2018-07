DEAŞ'ın bombalı araçları Telafer'de sergileniyor

Felat BOZARSLAN/TELAFER (Musul), () - IRAK'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirilen bomba yüklü arabalar, el Hüseyin Tugayı'nda sergileniyor. Örgüt mensuplarınca kurulan atölyelerde üretilen, zırhla kaplı bombalı araçlar, Telafer'in kurtarılması operasyonu sırasında ele geçirildi. El Hüseyin Tugayı Operasyon Gücü Komutanı Seyid Hüseyin Berzenci, araçlarda 750 kilo ile 1 ton arasında TNT patlayıcı taşındığını söyledi. Yetkililer, DEAŞ'ın zulmünü göstermek için araçları sergilediklerini belirtti.

Musul'un Türkmen kenti Telafer'in, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından ilçe merkezinde arama yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi unsurları, çok sayıda bomba yüklü araba buldu. Musul operasyonu sırasında DEAŞ'ın sıklıkla gerçekleştirdiği intihar saldırılarında kullanılan, çok sayıda sivil ile güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine neden olan, çelik zırhlarla donatılmış araçlar, Telafer'deki el Hüseyin Tugayı'nda sergilenmeye başlandı. Ele geçirdikleri ve içlerindeki patlayıcıları etkisiz hale getirdikleri araçları sergileyen yetkililer, DEAŞ'lıların insanları öldürme yöntemlerini ve halka uyguladıkları zulmü göstermek için arabaları sergilediklerini söyledi.

HER TARAFI ÇELİK ZIRHLARLA KAPLI

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak ve Suriye'de kendilerine yönelik operasyon yapan güvenlik güçlerine karşı kullandığı bombalı araçlar, yerleşim yerlerinde el konulan geniş hacimli arabalardan yapıldı. El koydukları araçları fabrikaya çevirdikleri yerlere götüren teröristler, araçların her tarafını çelik zırhlarla kapladı. İntihar saldırısı yapacak kişinin hedefine varmadan etkisiz hale getirilmemesi için aracın lastikleri de dahil olmak üzere her tarafı çelikle kaplandı. Aracın ön kısmında sadece intihar saldırısını düzenleyecek kişinin görebileceği kadar açıklık bırakan DEAŞ'lı teröristler, bu bölmeyi de kurşun geçirmez camla kapattı. Askeri uzmanlar, görüş açısı için kullanılan camın, sadece ağır silah atışı ile kırılabileceğini, normal silahların ise bu araçlara karşı etkili olmadığını söyledi. Her biri 750 kilo ve 1 ton arasında TNT maddesi ile doldurulan bombalı araçlar, terör örgütü DEAŞ içindeki 'Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi' isimli özel birim tarafından üretildi. DEAŞ'lı teröristlerin, özellikle Musul operasyonu sırasında güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için kullandığı bombalı araçlar, ayrıca kurşun geçirmez çelik levhalarla güçlendirildi. Lastiklerine kadar çelik plakalarla kaplanan bomba yüklü araçlar, DEAŞ saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM

Telafer bölgesinden sorumlu Haşdi Şabi'ye bağlı el Hüseyin Tugayı Operasyon Gücü Komutanı Seyid Hüseyin Berzenci, sergiledikleri 12 aracı Telafer operasyonu sırasında bulduklarını söyledi. Berzenci, "Araçların içindeki bombaları söktük ve buraya getirdik. Bu araçların hepsi bomba doluydu. Biz bu araçları bulmasaydık bir yerlerde patlatacaklardı ve insanları öldüreceklerdi. Araçların lastiklerine çekilen çelik zırhtır. Bunlar lastiklere sıkılan kurşunların işlememesi içindir. Araçların önünde sadece aracı kullanan intihar bombacısının önünü görebileceği kadar küçüklükte bir cam var. Bu camlar da kırılmazdır. Hatta bazı ağır silahların mermileri bile bu camları delememektedir. Aracın içinde ayrıca çok miktarda çelik parçaları var. Bunlar da hem sürücüyü korumak hem de patlama sırasında daha ağır hasarlar vermek içindir. Çünkü bir patlama sırasında bu metal parçaları, şarapnel görevi görüyorlar. Ayrıca aracın içine zift koymuşlar. Bu zift sayesinde patlama olduğunda şiddeti artıyor. Bu arabaları ürettikleri bir tesis vardı. Bu birimin adı ise ‘Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi’ydi. Bunları orada üretiyorlardı. Bunlara kurşun etki etmiyordu. Bu araçların muhakkak büyük bir silahla vurulması gerekirdi" diye konuştu.

1 TON PATLAYICI

DEAŞ'lı teröristletin, bu araçlarla çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Berzenci, "Telafer'de, sadece bir savaşta, 18 tane bu arabadan patlattık. Başka bir savaşta 14 tane patlattık. Telafer'de bu arabalardan çok vardı. Bu araçların üzerinde DEAŞ'ın fabrikasının logosu var. Fabrikası Telafer'deydi. Orada yapıp, patlatmak için yolluyorlardı. Direksiyon kolunun yanında bir kablo var. O kablo bir birine temas edince araba patlıyordu. Biz bunları getirip, sergiledik. Her birinde ortalama 750 kilogram ile 1 ton arasında TNT maddesi vardı. Aracın hacmine göre, bazılarında bir ton bile olurdu. Patladığı zaman büyük bir güçle patlardı" dedi.

