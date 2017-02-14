DEAŞ ile çatışmalarda yaralanan Iraklı 1100 peşmerge Türkiye'de tedavi gördü

DİYARBAKIR, () - IRAK'ta, DEAŞ terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmalarda ve bombalı saldırılarda şimdiye kadar yaralanan bin 100 Peşmergenin Türkiye'deki hastenelerde tedavi gördüğü belirtildi. Tedavi gören 200 Peşmerge'nin Türkiye tarafından özel olarak Irak'tan getirildiği ve tedavi masraflarının da Türkiye tarafından karşılandığı belirtildi.

Irak Bölgesel kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Bas Gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye ve Irak bölgesel Kürt yönetimi arasındaki anlaşma çerçevesinde, Irak'ta DEAŞ ile mücadelede yaralanan Peşmergeler başta Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olmak üzere Adana, Batman ve İstanbul’daki hastanelerde tedavi edildi. Mesut Barzani'nin başkanı olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Ankara Temsilciliği Mali ve İdari İşler Sorumlusu Kovan Ahmet Biri, Türkiye’de şu ana kadar bin 110 Peşmergenin tedavi gördüğünü söyledi. Bazı Peşmergelerin tedavilerinin sürdüğünü ve tedavi sürüçleri ile yakından ilgilendiklerini söyleyen Biri, şöyle konuştu:

"Kürdistan’dan bölgesinden Türkiye’ye tedavi için getirilen yaralı Peşmerge sayısı azımsanmayacak orandadır. 200 Peşmerge de Türkiye tarafından özel olarak getirilerek tedavi edildi ve masrafları da Türkiye hükümeti tarafından ödendi. Hindistan ve başka bir kaç ülkede daha tedavi gören Peşmergelerin organları çalındı, fakat böylesi bir durum Türkiye’de yaşanmadı. Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan Peşmergeleri ise hızlı bir şekilde Avrupa’daki hastanelere gönderdik. Tedavisi devam eden yaralı Peşmergeler var. Ancak, tedavisi bittiği halde kontrole gelen Peşmergeler dışında yeni yaralanan ve gelen Peşmerge olmadı. Musul’un kent merkezine yönelik operasyon başladığından bu yana yaralanan Peşmerge sayısında azalma oldu."