DBP'li Sakık: Kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalmaktan yorulduk

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi'nden (DBP) görevde kalan iki il belediye başkanından biri olan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, belediye başkanlarının yaptıkları basın açıklamaları ve toplantılara katılmalarının suç sayıldığını belirterek, "Polisle, kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalmaktan hepimiz yorulduk" dedi.DBP'ye mensup olan ve aralarında 3 büyükşehir ile 6 il belediye başkanının bulunduğu yaklaşık 70 DBP'li başkan haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevden alınıp yerlerine kayyum atanırken; DBP'li olup görevde kalan 2 il belediyesi başkanından biri olan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, geldiği Mardin'de yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağrı Belediye Başkanı Sakık, Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar sürekli ezberini tekrarlayan bir ülke olduğunu, yani demokratik siyaset hayat bulması gerekirken, ne yazık ki geçmişten bugüne kadar uygulanan yol yöntemlerin uygulandığını ileri sürdü.Parlamentodaki durumu gördüklerini, bugün yaşananları 1994 yıllında hep birlikte yaşadıklarını da söyleyen Sakık, "Bugün 1994'te denenen yol yöntem daha acımasız bir şekilde deneniyor. Oysaki siyaset dünyası, halkın iradesi, vekiller, belediye başkanları yani halkın oyuyla gelen ve orada halka hizmet edecek, Türkiye'nin sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmek için görev başındalar. Son operasyonlarla, kayyumlardan, parlamentodaki dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla yeni bir süreç yaşandı. Bu süreç, bu yol çıkmaz bir yoldur" dedi.DBP'li başkanların yaptıkları basın açıklamaları ve katıldıkları toplantıların suç sayıldığını da söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "Biz siyasetçiyiz tabii ki basın açıklaması yapacağız. Biz siyasetçiyiz, ülkemizin sorunlarını konuşarak çözeceğiz. Ne yazık ki, basın açıklamalarımız, bir toplantıya katılmamız bir suç olarak sunuluyor. Biz ülkemizin yaşadığı bu ağır koşullardan ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Kurtarmak istiyoruz, yorulduk. Polis ile kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalmaktan hepimiz yorulduk" diye konuştu."SORUN BENİM VE ARKADAŞLARIMIZIN TUTUKLANMASI İLE ÇÖZÜLMEZ"Sakık, Belediyelerde yöneticilik yapmak gibi bir dertlerinin olmadığını, bu topraklarda barışı nasıl inşa ederiz çabası içinde olduklarını da ifade ederek, "2013 yılındaki barış sürecinin hayat bulması için ben Ağrı'ya gittim. Her konuşmamızda mahkum ediliyoruz. Sorun benim ve diğer arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla çözülmez. Tam tersine demokratik siyasete alan açarsak, sorun çözülebilir. Bugünkü anayasa değişikliğinde, bütün kimliklere, inançlara hayat hakkı tanıyacak, bir anayasa olmalıydı, yeni bir toplumsal sözleşme olmalıydı. Sorunlar böyle çözülürdü" dedi.

FOTOĞRAFLI