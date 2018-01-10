Dayısının oğluna vekalet verdi, 1,5 milyon TL'lik borçla karşılaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, 4 yıl önce dayısının oğlu M.S.P.'ye vekalet vererek, üzerine şirket kurulmasına izin veren Engin Çetin'in (26) 1,5 milyon TL'lik borcu çıktı. Çetin, dayısına güvendiği için vekalet verdiğini ve mağdur olduğunu söyledi.

Karabük'teki bir restoranda aşçı olarak çalışan Engin Çetin'in evine, 2014 yılının Kasım ayında aynı sitede oturduğu dayısı A.P. geldi. Yeğenine bankalarda sıkıntısı olduğu için kendisinin üzerine şirket kurmak istediğini söyleyen A.P., bu şirkette demir- çelik ve inşaat malzemeleri satacaklarını anlattı. Çetin, bunun üzerine dayısının oğlu M.S.P.'ye vekalet verdi. Dayısı A.P.'nin dolandırıcılık, sahte fatura ve evrak düzenlemeden dosyaları olduğunu iddia eden Çetin, 2016 yılının Şubat ayında Karabük Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hakkındaki suç duyurusunu öğrendikten sonra dayısının, çalıştığı iş yerini bastığını anlatan Çetin, "Beni oradan almaya, çıkarmaya çalıştı. Evime gelip, tehdit etti. Uzaklaştırma kararları çıktı. Adli soruşturmalar devam etti, para cezaları aldı. Ölümle tehdit ediyorlar. 'Karabük'te gezdirmeyeceğiz' diye tehdit mesajları var. Ben, şu anda geziyorum; ama arkama bakarak, geziyorum. Neyin, nereden geleceğini bilemiyorum. Daha sonra şirket kapatıldı. Şu anda inceleniyor. Benden sonra okuması, yazması olmayan 79 yaşın üzerindeki dedemin üzerine şirket kurdu tekrar Kastamonu'da. Karabük'te birkaç kişiyi dolandırdılar. İnsanları mağdur ettiler. Daha sonra bundan da şirket incelemeye girdi" diye konuştu.

1,5 MİLYON TL İCRA GELDİ

Dayısına güvenmenin sıkıntısını yaşadığını söyleyen Engin Çetin, "Dayım, 150 bin liralık arabayla geziyor; hayatını yaşıyor. Ben bankaya para yatıramıyorum, üzerime araba alamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Benim bu şirketten bir çıkarım olmadan borçlandırıldım. 1,5 milyon lira icra geldi bana. Vergi iade cezası geldi. Kesilen faturaların vergilerini vermedikleri için vergi borçlanması geldi. Ben bir hata yaptım. Bu hatamı da akrabalarımı karşıma alarak, gittim, şikayet ettim" dedi.



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