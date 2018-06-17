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Davutpaşa'da mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Enver ALAS / İstanbul, () - İSTANBUL'da etkili olan yağmur nedeniyle Merter Davutpaşa yolunu su bastı.  Suyun içinde kalan iki minibüste bulunan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Sağnak yağmur nedeniyle Merter ve Davutpaşa'da...

Davutpaşa'da mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Enver ALAS / İstanbul, () - İSTANBUL'da etkili olan yağmur nedeniyle Merter Davutpaşa yolunu su bastı.  Suyun içinde kalan iki minibüste bulunan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Sağnak yağmur nedeniyle Merter ve Davutpaşa'da yollar göle döndü, araç trafiği olumsuz etkilendi. Seyir halindeki bazı araçlar ise suyun içinde kaldı. Merter Davutpaşa yolunu basan yağmur suları nedeniyle iki minibüs içinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, her iki araç içinde bulunanları uzatılan merdivenlerle suyun içinden kurtardı.  Araçtan kurtarılan Mehmet Yıldırım, "Babamı otogara götürüyordum, biriken suyun ortasında kaldık. Su birikintisi gördük.'Geçeriz' diye düşündük ama geçemedik. Şimdi suyun çekilmesini ve aracımızı almayı bekliyoruz" diye konuştu.   Öte yandan birçok alt geçit sular altında kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de mazgalları temizleme çalışması yaptı. 

(FOTOGRAFLI)

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