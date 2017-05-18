Davutoğlu: Kimse bir daha Diyarbakır Ulu Cami'inin çevresini terör yuvası yapamayacak

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mardin'de düzenlenen 'Ufuk Turu' toplantısında yaptığı konuşmada, "Kimse bir daha Sur gibi aziz diyarları, Diyarbakır Ulu Camii'nin çevresini terör yuvası yapamayacak, çünkü Diyarbakır, Mardin, Siirt, bütün Türkiye bizim. Mardin de, Diyarbakır da, Konya da aynı haklara sahipler" dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen 'Ufuk Turu' toplantılarının 14'üncüsü bugün Mardin'de yapıldı. Bir otelin konferans salonunda 'Sivil Toplum ve Din' temasıyla düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan Ahmet Davutoğlu, katılımcıları selamladıktan sonra, Mardin'in Artuklu Devleti'nin başkenti olduğunu söyledi. Sivil toplumların rehberlerinin de öncülerinin de gerçek imamlar olduğuna vurgulayan Davutoğlu, bedel ödemekten korkan ilim adamlarının olduğu yerde sivil toplumun olamayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Susan ilim adamlarının olduğu yerde sivil toplum olmaz. Hapis çekmeye razı olur ama zulme razı olmaz. Gücün dışında da fikir üretmesi gerekiyor. Kanaat beyan edecek, o güç zaafına düşse bile varlığını sürdürebilen bir sivil toplum olmazsa bir toplum olmaz. Düşünün Moğollar bütün Anadolu'yu kasıp kavurdular, Selçuklu Devletini birçok noktada zaafa uğrattılar ama ayni fiiliyatta zaafa uğratamadılar. O zaafa uğramamışsa o devleti tekrar inşa edersiniz. Dini cemaatler ahlaki insan yetiştirir. Onun devlette ne görev alacağına cemaat karar veremez. Orada cemiyetvari bir görevde yer alan devlet karar verir. O da kriterini emniyet ve inanca göre verir. Emniyetli ise kim olursa olsun görev verilir, değilse de kardeşi de olsa ya da aynı cemaate de mensup olsa ona görev vermez. Verirse sonu olumsuz bir şekilde olur. İşte bu FETÖ yapılanması cemaatvari görünümlü çıkıp cemiyetlik görevi taşıyan devleti, ekonomiyi rasyonel koruması gereken yerleri işgal edip tek bir şeye dönüştürdüğü için cemaat yapısına darbe vurdu. Ya devlet olması gerekir ya da cemaat. İkisi bir arada yaşayamaz."

"HİÇ KİMSE BİR DAHA BU ŞEHİRDE ÇUKUR KAZAMAYACAK"

Bölgede yaşanan terör olaylarına da değinen Davutoğlu, "Hiç kimse bir daha bu şehirde çukur kazamayacak. Bu şehirler bizim. Kimse bir daha bu mezraları patlatamayacak. Bu mezralar ve yaylalar bizim. Kimse bir daha Sur gibi aziz diyarları Diyarbakır Ulu Camii'nin çevresini terör yuvası yapamayacak, çünkü Diyarbakır, Mardin, Siirt, bütün Türkiye bizim. Mardin'de Diyarbakır da Konya da aynı haklara sahipler. Benim Konya'da bir evin içine ateş düştüğünde yüreğimin yanması neyse Mardin'e de Diyarbakır'a da düştüğü o dur. İşte sivil toplumların getirdiği birliktelik budur" dedi.

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