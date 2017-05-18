Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Davutoğlu: Kimse bir daha Diyarbakır Ulu Cami'inin çevresini terör yuvası yapamayacak (2)

HASANKEYF'İ ZİYARET ETTİ Eski Başbakan ve Ak Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mardin'in ardından eşi Sare ve oğlu Mehmet Davutoğlu ile birlikte Batman'da, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan antik kent Hasankeyf'e geçti. Davutoğlu'nu,...

Davutoğlu: Kimse bir daha Diyarbakır Ulu Cami'inin çevresini terör yuvası yapamayacak (2)

HASANKEYF'İ ZİYARET ETTİ
Eski Başbakan ve Ak Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mardin'in ardından eşi Sare ve oğlu Mehmet Davutoğlu ile birlikte Batman'da, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan antik kent Hasankeyf'e geçti. Davutoğlu'nu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ile bazı yetkililer karşıladı. Hasankeyf eski çarşısında esnafı ziyaret eden Davutoğlu, eski kilim ustalarından 85 yaşındaki Cemil Ayhan ile tezgah başında sohbet ettikten sonra el dokuması bir kilim aldı. Davutoğlu, El-Rızık Camisi'nde ikindi namazını kıldı, ardından da tarihi kaledeki bazı mekanları gezdi.
'HASANKEYF KÜLTÜRLERİN YAŞANDIĞI MEKANDIR'
Hasankeyf'teki tarihi her zaman hayranlıkla izlediğini ifade eden Davutoğlu, "Buradaki kültürel zenginliği görmek, kadim kültürümüzün işaretlerini, burada bizzat şahit olmak büyük bir mutluluk vermiştir. Devlet hayatında da her zaman Hasankeyf'in korunması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması için gayret göstermeye çalıştık. Hasankeyf her şeyden önce insanlık mirasıdır. Asırlardan beri gelen çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hasankeyf bu medeniyetlerin birbirine aktardığı kültürün yaşandığı bir mekandır" dedi.
Sare Davutoğlu ise tarihi ilçede gerçek doğal bir yaşamı gördüklerini belirterek, “İnsanların tabiatla uyumlu ve tabiattaki her şeyi değerlendirerek, çok güzel bir hayatı yaşadıklarını gördük. Elbette zaman değişiyor, şartlar değişiyor. Burada yaşanmışlıkları inşallah güzel bir çerçevede hem müzemizde, hem de kalenin gezilebilir hale getirilebilmesiyle yaşamış olacağız" diye konuştu.
DAVUTOĞLU ÇİFTİNE ÇOBAN ALİ MORALİ
Davutoğlu çifti, Hasankeyf kanyonunda karşılaştığı 'Çoban Ali' lakaplı Ali Ayhan'dan şarkı dinledi. 'Mardin kapısından atlayamadım', 'Bitmez bu sevda', 'İki dağın arasında kalmışım' şarkılarına alkışlarla eşlik eden Davutoğlu, bir kuzuyu da kucağına alıp sevdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Davutoğlu, gezinin ardından Mardin'e geri döndü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246