Davutoğlu: Kimse bir daha Diyarbakır Ulu Cami'inin çevresini terör yuvası yapamayacak (2)

HASANKEYF'İ ZİYARET ETTİ

Eski Başbakan ve Ak Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mardin'in ardından eşi Sare ve oğlu Mehmet Davutoğlu ile birlikte Batman'da, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan antik kent Hasankeyf'e geçti. Davutoğlu'nu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ile bazı yetkililer karşıladı. Hasankeyf eski çarşısında esnafı ziyaret eden Davutoğlu, eski kilim ustalarından 85 yaşındaki Cemil Ayhan ile tezgah başında sohbet ettikten sonra el dokuması bir kilim aldı. Davutoğlu, El-Rızık Camisi'nde ikindi namazını kıldı, ardından da tarihi kaledeki bazı mekanları gezdi.

'HASANKEYF KÜLTÜRLERİN YAŞANDIĞI MEKANDIR'

Hasankeyf'teki tarihi her zaman hayranlıkla izlediğini ifade eden Davutoğlu, "Buradaki kültürel zenginliği görmek, kadim kültürümüzün işaretlerini, burada bizzat şahit olmak büyük bir mutluluk vermiştir. Devlet hayatında da her zaman Hasankeyf'in korunması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması için gayret göstermeye çalıştık. Hasankeyf her şeyden önce insanlık mirasıdır. Asırlardan beri gelen çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hasankeyf bu medeniyetlerin birbirine aktardığı kültürün yaşandığı bir mekandır" dedi.

Sare Davutoğlu ise tarihi ilçede gerçek doğal bir yaşamı gördüklerini belirterek, “İnsanların tabiatla uyumlu ve tabiattaki her şeyi değerlendirerek, çok güzel bir hayatı yaşadıklarını gördük. Elbette zaman değişiyor, şartlar değişiyor. Burada yaşanmışlıkları inşallah güzel bir çerçevede hem müzemizde, hem de kalenin gezilebilir hale getirilebilmesiyle yaşamış olacağız" diye konuştu.

DAVUTOĞLU ÇİFTİNE ÇOBAN ALİ MORALİ

Davutoğlu çifti, Hasankeyf kanyonunda karşılaştığı 'Çoban Ali' lakaplı Ali Ayhan'dan şarkı dinledi. 'Mardin kapısından atlayamadım', 'Bitmez bu sevda', 'İki dağın arasında kalmışım' şarkılarına alkışlarla eşlik eden Davutoğlu, bir kuzuyu da kucağına alıp sevdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Davutoğlu, gezinin ardından Mardin'e geri döndü.

