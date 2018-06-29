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Davutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () - ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olan yeğeni Ayşenur Babaoğlu'nun mezuniyet törenine katıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı...

Davutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () - ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olan yeğeni Ayşenur Babaoğlu'nun mezuniyet törenine katıldı.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı 18. Mezuniyet Töreni Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Törene eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere meslek hayatları konusunda tavsiyelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, "Anne ve babalara sesleniyorum, bugün sadece sizler için değil, bundan sonra evlatlarınız üzerinden şifa bulacak bütün insanlar için özel bir gün. Evlatları yetiştirip mezun etmek her anne baba için büyük bir onur ve gurur vesilesidir ama bir hekim evlat yetiştirmişseniz, o hekim evladın daha sonra tedavi ettiği her hasta size minnettar olacaktır, sizi hayırla anacaktır. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Davutoğlu konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler İpek İzgin, Öykü Akkaş ve Aslı Altınbezer'e plaketlerini vererek tebrik etti. Davutoğlu törenin ardından yeğeni Ayşenur Babaoğlu ile sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.
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